Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:18

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:18

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına İzmir’den itiraz geldi. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran İzmir Barosu eski başkanı Av. Özkan Yücel, başvuru dilekçesinde Anayasa'nın 101. maddesinde 2007 yılında yapılan değişikliğe vurgu yaparak “Değişikliğin tarihi dikkate alındığında -seçilme sayısına ilişkin sonradan yapılmış bir değişiklik de olmadığına göre- 2007 yılından sonra bir kişi, ancak iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecektir” ifadelerine yer verdi.

MECLİS KARAR ALMADI

Erdoğan’ın, 2007 yılından sonra ve değişiklik yürürlükte iken, 2014 ve 2018 yıllarında cumhurbaşkanı seçildiğini dile getiren Yücel; mevcut adaylığın üçüncü adaylık olmakla, Anayasa’nın emredici hükmüne aykırı olduğunu söyledi. İki defa cumhurbaşkanlığına seçilebilme kuralının tek istisnasının da Anayasa’nın 116. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde, Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi olduğuna” değinen Yücel; bu kuralın, TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş olmaması nedeniyle uygulama alanı olmadığının altını çizdi.

“SUÇ OLUŞTURACAĞINI BİLDİĞİNİZİ VARSAYIYORUM”

Dilekçesinde Anayasa'nın 11. maddesi uyarınca Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığını hatırlatan Av. Özkan Yücel, YSK’ye seslenerek “Anayasa'ya aykırı davranışların, her düzeydeki kamu görevlileri açısından suç oluşturacağını bildiğinizi varsayıyorum” diye konuştu.

Yücel, dilekçesinin sonuç ve istem kısmında şu ifadelere yer verdi:

“Açıklanan nedenlerle;

1 - Üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilebilmek için başvuruda bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık başvurusunun reddine karar verilmesini,

2- Kurulunuzun, adaylık başvurusunun kabulüne yönelik 2023/254 sayılı kararının itirazım üzerine R.T. Erdoğan yönünden kaldırılmasını,

3- Kesin listede bu isme yer verilmemesini,

4- Aksi davranışın, kamu görevlisi olan kurulunuz üyeleri açısından suç oluşturacağının bilinmesini talep ederim.”