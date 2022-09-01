DEVA Partisi’nden Hakan Atilla’ya yanıt: 'Mevzuata uygun'

01 Eylül 2022 Perşembe, 20:48

Halkbank Davası'nda ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, kendi yargılanma süreci ve Sedat Peker'in paylaşımlarıyla gündeme gelen eski Halkbank Genel Müdürü ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'na konuşan Atilla, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olarak gidip ABD’de tutuklandığı dönemde Halkbank Genel Müdürü olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili olarak, “Hangi vasfı değerlendirildi de bu göreve getirildi ben de merak ediyorum. Beraber çalıştık. Bankaya katkı sağlayacak tek bir şey yaptığını görmedim. Ne sıfatı vardı da genel müdür oldu anlayamadım. Belki kendisini atayan imzayı atan Ali Babacan biliyordur. Mesele hep Sarraf’a indirgendi. Oysa Halkbank, o günlerde yurtdışı operasyonları başarıyla yönetiyordu. Uluslararası firmalara da hizmet ediyordu. Bu durum birilerinin işine gelmemiş olabilir. Atanacak kişinin bazı özellikleri karşılaması gerekirdi” demişti.

DEVA PARTİSİ'NDEN HAKAN ATİLLA'YA YANIT

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi; Hakan Atilla’nın, Sedat Peker’in ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarında ismi geçen bankanın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili sözleri nedeniyle, "Sayın Genel Başkanımızın Bakanlık görevinden ayrıldığı 28 Ağustos 2015 tarihine kadar geçen sürede olumsuz herhangi bir bilgi, belge, ihbar veya şikayet söz konusu olmamıştır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, “DEVA Partisi olarak, milletimizin zihninde ve vicdanında en ufak bir şüphe kalmayacak şekilde konunun aydınlatılmasının ve suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız” denildi.

ATİLLA’YA YANIT: 'MEVZUATA UYGUN'

Açıklamada ayrıca "Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 2012 yılında Vakıfbank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliğine bilahare 2014 yılında Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü'ne atanması ilgili mevzuata uygun olarak gerekli tüm inceleme, izin ve onay süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DEVA'nın açıklamasının tamamı şöyle:

“2014 YILINDA HALKBANK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANMASI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK GEREKLİ TÜM İNCELEME, İZİN VE ONAY SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, SPK Eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve iddialarda adı geçen diğer kişiler hakkında iddiaların gündeme getirildiği tarihten sonraki ilk işgünü olan 29 Ağustos 2022 Saat 10.40 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022- 188709 sayılı hazırlık dosyasıyla suç duyurusunda bulunmuştur.





Bu durum ortada iken adı geçenin Halk Bankası Genel Müdürlüğüne atanması gündeme getirilerek Genel Başkanımızı ve Partimizi hedef alan bir çaba ortaya konulduğu görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki hususları açıklamakta yarar görmekteyiz.





Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 2012 yılında Vakıfbank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliğine bilahare 2014 yılında Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü'ne atanması ilgili mevzuata uygun olarak gerekli tüm inceleme, izin ve onay süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere Bankacılık Kanunu'nun 25. Maddesi,

‘Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir’ hükmünü haizdir.

“SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN BAKANLIK GÖREVİNDEN AYRILDIĞI 28 AĞUSTOS 2015 TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE OLUMSUZ HERHANGİ ŞİKAYET SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR”

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğüne atanması da bu madde hükmü çerçevesinde atanmaya engel bir hal bulunmadığına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) izni çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.





Diğer yandan atanma sürecinde ve Sayın Genel Başkanımızın Bakanlık görevinden ayrıldığı 28 Ağustos 2015 tarihine kadar geçen sürede olumsuz herhangi bir bilgi, belge, ihbar veya şikayet söz konusu olmamıştır.

“DEVA PARTİSİ GÜNDEME GETİRİLEN İDDİALAR KARŞISINDA İLK İŞGÜNÜ HAREKETE GEÇMİŞ VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR”