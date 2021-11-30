DEVA Partisi'nden Metin Gürcan'ın tutuklanması sonrası ilk açıklama: "Büyük bir kopuş"

30 Kasım 2021 Salı, 10:05

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partinin kurucu üyelerinden Metin Gürcan'ın "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

"Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin Metin Gürcan ile ilgili tutuklama kararı hukuki gerekçelerden yoksundur" diyen Yeneroğlu, "Casusluk suçunun özü olan "gizli bilgi temini" ile ilgili en ufak bir saptama olmadığı için Metin Bey olmayan gizli bilginin paylaşımından tutuklanıyor" ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Mahkeme kararı tam bir hukuk garabeti. Bir hakimin tutuklama kararı verirken sözde ‘kuvvetli suç şüphesini’ tespit ettiği suçun tanımından ve unsurlarından bihaber olması herhalde hukuk tarihinde okutulacak dersler arasına girebilecek niteliktedir.

Bir kişinin casusluk suçundan sorumlu tutulabilmesi için Türkiye'nin aleyhine ve yabancı bir devletin lehine gizli bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmiş olması lazım. Dosyada gizli bilgi temini ile ilgili bir saptama yok zaten...

Ülkemizde pek çok kişi bu ve bunun gibi soruşturmalarla gerekçesiz olarak tutuklanıyor ve yargılanıyor çünkü insan hayati değersiz kabul ediliyor. Adalet dağıtması beklenen mahkemelerin hukuk bilincinden bu kadar yoksun olması anayasal devlet iddiasından da büyük bir kopuştur."