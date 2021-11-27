Erdoğan ve Bahçeli'yi harekete geçirecek sonuç: Son ankette HDP ayrıntısı

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2021 Cumartesi, 11:01
<p>MAK Danışmanlık tarafından hazırlanan "Kasım 2021-Türkiye Gündem Araştırması", şirketin Twitter hesabından yayımlandı.<br></p><p>30'u büyükşehir 67 ilde yapılan araştırmaya 5 bin 750 seçmenin katıldığı belirtildi. Araştırmada, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlar ise dikkat çekti.</p>

MAK Danışmanlık tarafından hazırlanan "Kasım 2021-Türkiye Gündem Araştırması", şirketin Twitter hesabından yayımlandı.

30'u büyükşehir 67 ilde yapılan araştırmaya 5 bin 750 seçmenin katıldığı belirtildi. Araştırmada, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlar ise dikkat çekti.

<p>Ankete katılanların&nbsp; yüzde 43'ü farklı bir partiye oy vereceklerini belirtti. Öte yandan yüzde 41'i aynı partiye oy atacaklarını söyledi, yüzde 16 ise "Kararsız/Cevap yok" seçeneğini işaretledi.<br></p>

Ankete katılanların  yüzde 43'ü farklı bir partiye oy vereceklerini belirtti. Öte yandan yüzde 41'i aynı partiye oy atacaklarını söyledi, yüzde 16 ise "Kararsız/Cevap yok" seçeneğini işaretledi.

<p>Ankette dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları oldu. Araştırma sonucunda, AKP kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 31,4 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8 oy aldı. Yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,4 oldu.&nbsp;<br></p>

Ankette dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları oldu. Araştırma sonucunda, AKP kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 31,4 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8 oy aldı. Yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,4 oldu. 

<p>Millet İttifakı'nda ise CHP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 24,5 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 14,9 oy topladı.<br></p>

Millet İttifakı'nda ise CHP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 24,5 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 14,9 oy topladı.

<p>Böylece Millet İttifakı da yüzde 39,4 alarak Cumhur ile aynı oranına sahip oldu.<br></p>

Böylece Millet İttifakı da yüzde 39,4 alarak Cumhur ile aynı oranına sahip oldu.

<p>Ayrıca, kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP'nin yüzde 9,6 oranında oy aldığı görüldü.<br></p>

Ayrıca, kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP'nin yüzde 9,6 oranında oy aldığı görüldü.

<p>DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 2,6'şar oy aldı. Saadet Partisi ise yüzde 1,5 oy topladı.<br></p>

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 2,6'şar oy aldı. Saadet Partisi ise yüzde 1,5 oy topladı.


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