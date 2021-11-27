Erdoğan ve Bahçeli'yi harekete geçirecek sonuç: Son ankette HDP ayrıntısı

Ankette dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları oldu. Araştırma sonucunda, AKP kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 31,4 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8 oy aldı. Yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,4 oldu.

