DEVA Partisi'nden 'tezkere' kararı

26 Ekim 2021 Salı, 13:16

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasında, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde açık şekilde belirtilen suçu ifa ettiğini savundu.

Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesini terörle ilişkilendirdiğini ileri süren Yeneroğlu, Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını terörle mücadelenin gereği olarak sunduğunu söyledi.

'EVET DİYECEĞİZ'

Suriye ve Irak tezkerelerinin Genel Kurulda görüşüleceğini anımsatan Yeneroğlu, "Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerilerimizin güvenliği için 'evet' diyeceğiz" ifadesini kullandı.