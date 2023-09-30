DEVA Partisi'nden 'yerel seçim' kararı... 'Kendi adaylarımızla gireceğiz'
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini duyurdu. Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde, yerel seçimde 'ittifak' yapıp yapmayacaklarına ilişkin tartışmalarına son noktayı koydu.
Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
"KENDİ İSMİYLE, KENDİ AMBLEMİYLE..."
Ali Babacan, söz konusu konuşmasında şunları kaydetti:
"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Süresiz başkanlık!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- Bu saatlere dikkat! Marmara için kuvvetli yağış uyarısı