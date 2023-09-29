EMEP yerel seçim için ittifak planını açıkladı: Emekten yana ittifak, halkçı belediyecilik

Yayınlanma: 29.09.2023 - 18:17

Güncelleme: 29.09.2023 - 18:17

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan bugün İstanbul’da gazetecilerle yaptığı kahvaltıda partisinin önümüzdeki dönemde yerel seçim, ittifak ve diğer konularda izleyeceği politikaları anlattı.

Toplantıya EMEP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan da katıldı. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürkan, Gezi davasında verilen mahkumiyetler, halkın yaşadığı ekonomik sorunlar ve Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu uluslararası sorunlara dair de değerlendirmede bulundu. Toplantıda EMEP’in yerel seçimlere ilişkin nasıl bir strateji izleyeceği de açıklandı. Gezi davası başta olmak üzere öne çıkan birçok hukuki konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürkan, “Bu davalarda ne adil bir yargılama söz konusudur ne de hukukidir. İktidarın kendi yasalarına koyduğu hak ve özgürlüklere bile aykırıdır. Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater’i ve bu davalarda yargılanan hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. Demokrasi mücadelesi devam edecek” dedi.

‘HALKA SALDIRI PROGRAMI’

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Gürkan, “Yüksek faiz de düşük faiz de halkı gözeten uygulamalar değil. Orta Vadeli Plan halkın bütün kesimlerine saldırı programıdır. Halkımız çocuğuna bir öğün yemek sağlayamayacak hale gelmiştir” dedi. Gürkan ayrıca halkçı bir belediyecilik anlayışıyla yerel seçime gideceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Kritik eşiklerde ortak çalışma ve birlik olur. Ancak biz ülkenin demokratikleşmesi yolunda mücadele ittifakları kurulmasının önemli olduğunu da söyledik. Önümüzdeki yerel seçimlerde de izleyeceğimiz hat demokratik, halkçı bir belediyecilik için bir araya gelebileceğimiz ittifak olacaktır. Yerel seçimlerin kendi özgünlüklerini de göz önünde bulunduracağız.”

DAHA GENİŞ BİR İTTİFAK ÇAĞRISI

İskender Bayhan da EMEP’in yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Bayhan, “Cumhur İttifakı kendi istediklerini yapma konusunda daha atılgan oldu. Millet İttifakı dağıldı. Son seçimden önce bir araya gelmeye çalıştığımız Sosyalist Güçbirliği’ndeki dostlarımız bir iç değerlendirme sürecinde. Biz aralık ayında kongremizi yapacağız, ittifak güçlerimiz Yeşil Sol ve TİP de kongre sürecinde. Ancak bütün bu süreçlerin sonunda sınıf dengeleri mevcut halindeyken emekten ve özgürlüklerden yana daha geniş bir ittifak kurmak tek çıkar yol. Türkiye’deki yerel yönetim anlayışına karşı çevreyi ve insanı gözeten bir yerel yönetim için çalışmak durumundayız. Genel seçim kaybedildi evet ama aynı zamanda yerel seçimlerde önemli sonuçlar alabileceğimizi de gösterdi” ifadelerini kullandı.

"MECLİS'İN KARANLIĞINA ENGEL OLACAĞIZ"

Sevda Karaca Meclis gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaca, “Bu seçimler birlikte tarihin en karanlık Meclis’i kuruldu dendi ancak biz bu durumun değişmesi, o Meclis’in halkların üzerine bir gölge gibi çökmesine engel olmak için çalışacağız” dedi. Toplantıda ayrıca TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarını protesto etmek için 1 Ekim’de, Hatay’dan Ankara’ya yapacağı yürüyüşe de katılacaklarını belirtildi.