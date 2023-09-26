YSP’den çarpıcı yerel seçim açıklaması: ‘Dağılmış muhalefet partileriyle görüşmeye kapalı değiliz’

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:44

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:11

Kapatma davası nedeniyle HDP’den YSP’ye taşınma kararı alan iki partinin yerel seçimlerde izleyeceği yol haritası gündem oldu. YSP Eş Sözcüsü İbrahim Akın, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada muhalefet partileriyle görüşmeye kapalı olmadıklarını vurguladı.

“BİLEŞEN PARTİ OLMASI SEBEBİYLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK”

İsim değişikliğine gideceklerini duyuran Akın, “Yeşil Sol Parti, bileşen partinin ismi olması sebebiyle ortak isim haline gelecek ve değişiklik olacak. Bu değişiklik tartışmalarına dönük öneriler var. Şu anda yoğunlaşılmış 4-5 tane isim var. 15 Ekim’de kongre iradesiyle bu isimlerden birini tercih etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“DAĞILMIŞ MUHALEFET PARTİLERİYLE GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ”

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde kurulan Millet İttifakı’na atıfta bulunan Akın, sözlerine şöyle devam etti:

“Demokratik olmayan, müzakereye yanaşmayan, yok sayılan bir yerden kurulacak bir ittifakın sağlıklı yürümediğini görmüş olduk. Biz muhalefetle açık ve şaffaf bir ilişki kurmaktan yanayız. Millet ittifakı kendi içinde ittifak ilişkilerini bitirmiş görünüyor. Herkes kendi hesabını yapmaya çalışıyor. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı’nı devam ettirmek konusunda iddialıyız. Bunun dışında var olan Millet İttifakı içinde olup şu anda dağılmış olan partiler görüşmek isterse biz görüşmeye kapalı değiliz. Bu görüşme karşılıklı müzakere ile olacak diye düşünüyoruz. Şu anda bir adım söz konusu değil, hem biz kongre süreci yaşayacağız hem de CHP’nin kongre süreci ve kendi içindeki tartışmaları var. Onların alacağı şekil, durumu daha çok belirleyecek. Daha karışık bir sürece girecekmiş gibi görünüyor.”

“İYİ PARTİ KENDİSİNCE ROL ALMAYA ÇALIŞIYOR AMA...”

Akın, aday isimlerine ilişkin yürüttükleri çalışmalara dikkat çekerek, “Kendi adaylarımızla ilgili hazırlıklarımız da var ama bu hazırlıklarımız sadece YSP’nin ya da yeni partinin alacağı şekle göre değil Emek ve Özgürlük İttifakı ile bu tartışmaları yapmak istiyoruz. Biz halka açık bir siyaset kurmak istiyoruz. Şu anda aday isimleri konusunda belli çalışmamız yok ama adaylar kendilerini ifade etmeye çalışıyor. İYİ Parti bu konuda kendisince rol almaya çalışıyor ama bunların bir kısmının önümüzdeki günlerde çok değişken olacağını düşünüyorum. Herkes tek başına bu meselenin altından kalkabilirmiş gibi görünmüyor. İYİ Parti’nin yürüttüğü siyaset önümüzdeki günlerde değişmeye açık. Her ne kadar adaylarını açıklayıp kendileri giriyormuş gibi gösterseler de çok karşılığı varmış gibi gelmiyor” açıklamasında bulundu.