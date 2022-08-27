DEVA'dan Sedat Peker hamlesi: 'Anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var'
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından, bir sermaye grubundan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki danışmanlara uzanan rüşvet ağına ilişkin önemli iddialarda bulundu.
İlgili hesaptan sözkonusu ağa ilişkin WhatsApp yazışmalarının görsellerini paylaşan Sedat Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı arasında kurulduğu iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk ağını anlattı.
Peker'in paylaşımlarının ardından Ali Babacan'ın lideri olduğu DEVA Partisi'nden bir hamle geldi. Partinin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Yeneroğlu, partisinin aldığı kararı Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır."
Yeneroğlu, bir diğer paylaşımında da şöyle dedi:
"Anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var. Birincisi iktidar ve çevresiyle menfaatleri çakıştığı için yolu ayrılanlar. Diğeri de iktidar imkanlarıyla ülkeyi talan edip milleti soymaya devam edenler. Elbette bir gün bunların hesabı sorulacaktır."
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