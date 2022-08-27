Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir? Ali Fuat Taşkesenlioğlu ne iş yapıyor? Sedat Peker'in Taşkesenlioğlu hakkındaki iddiaları...

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:38

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ''borsada servetini kaybedenler ya da bu sebeple cinnet geçirip, yakınlarını kaybedenler bu tweetleri okumasın'' diyerek yayınladığı yazılarda ismi geçen Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, sorusunun yanıtı...

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

'Ali Fuat Taşkesenlioğlu', 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı.

1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında FETÖ'yle ilişkisi bilinen Asya Katılım Bankası'nda sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi. 30.03.2012/06.02.2014 tarihleri arasında Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan‘ın tutuklanmasının ardından BDDK’nın 07.02.2014 tarihli onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı.

Şubat 2014, Nisan 2018 tarihleri arasında Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2015, Haziran 2017 tarihlerinde Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2016, Ağustos 2017 tarihleri arasında da Halkbank Belgrad A.D. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

FETÖ ile ilişkisi olduğunu alenen bilinen bir kurumda 16 yıl çalışan 58 yaşındaki Ali Fuat Taşkesenlioğlu, şu an da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı olarak görev yapmaktadır.

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU'NUN HAKKINDAKİ İDDİALAR NELERDİR?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 16 yıl boyunca Bank Asya yöneticiliği yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından SPK Başkanlığı görevine getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye arttırımı yapmak isteyen iş adamlarından aldığı rüşvetlerle 180 milyon dolar sermaye elde ettiğini ve beş yıldızlı bir otelinin sahibi olduğunu iddia etti.

Sedat Peker, geçen yıl da Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında "Bank Asya’ya para yatıranları FETÖ'cü diye cezaevine atarken o dönemin Bank Asya Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK’nın başına getirilmesine sessiz kalanlar vicdan sahibi kimseyi fetö ile mücadele edildiğine inandıramazlar" demişti.

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU ÖZEL HAYATI

Aynı zamanda Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu AKP Erzurum milletvekilidir. Zehra Taşkesenlioğlu geçtiğimiz günlerde eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açarak 70 milyon tazminat istemesiyle gündeme gelmişti.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.