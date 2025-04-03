Devlet Bahçeli geri dönüyor
Geçirdiği kalp operasyonunun ardından bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın görevine geri dönüyor.
MHP’den yapılan açıklamada, Bahçeli’nin kalp kapakçığı operasyonu geçirdiği ve evinde istirahat ettiği belirtilmişti. Sağlık durumu hakkında kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, TV100'ün haberine göre; MHP liderinin yarın genel merkeze dönerek çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek.
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