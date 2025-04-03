Devlet Bahçeli geri dönüyor

Geçirdiği kalp operasyonunun ardından bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın görevine geri dönüyor.

Devlet Bahçeli geri dönüyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 17:43

MHP’den yapılan açıklamada, Bahçeli’nin kalp kapakçığı operasyonu geçirdiği ve evinde istirahat ettiği belirtilmişti. Sağlık durumu hakkında kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, TV100'ün haberine göre; MHP liderinin yarın genel merkeze dönerek çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek.


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