Devlet Bahçeli geri dönüyor

Yayınlanma: 03.04.2025 - 17:43

Güncelleme: 03.04.2025 - 17:43

MHP’den yapılan açıklamada, Bahçeli’nin kalp kapakçığı operasyonu geçirdiği ve evinde istirahat ettiği belirtilmişti. Sağlık durumu hakkında kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, TV100'ün haberine göre; MHP liderinin yarın genel merkeze dönerek çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek.