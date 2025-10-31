Devlet Bahçeli 29 Ekim resepsiyonuna katılmadı... Kulisler hareketlendi: AKP yeni ittifak arayışı içinde mi?

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı ancak hediye gönderdi.

"Süreç" kapsamında AKP ile ittifak kurma ihtimali olduğu öne sürülen DEM Parti ise resepsiyona davet edilmedi.

Gelişmeler kulislere "AKP ittifak arayışı içinde mi, MHP ile ortaklıkta çatlaklar mı var?" sorularını yansıttı.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Bahçeli'nin katılmaması ve DEM P arti'nin davet edilmemesi üstüne kulislerde yaşanan hareketliliği kaleme aldı.

"AKP İKTİDARININ YENİ İTTİFAKLAR ARADIĞI HİSSİNİN..."

AKP'lilerin 'MHP'liler ittifaka ne diyor' sorusunu sorduğunu belirten Babacan'ın yazısı şöyle:

"Açılım süreciyle ilgili olarak Cumhuriyet Bayramı’ndan önce atılan adımları yorumlamaya hazırlanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kutlamalarda yer almaması dikkatleri üzerine çekti.

Siyasi kulislere göre, bu ortaklar arası krizden çok kırgınlık gibi. Bir taraftan 29 Ekim hediyesi yollayıp, şarkılı kliple mesaj gönderme gibi romantik yolların denendiği ilişkinin henüz kopmadığı savunuluyor.

Bu küçük mesajların, yarın ortaklığın bozulmasına yönelik büyük bir mesaj içerip içermediği merak ediliyor. Özellikle de AKP içinde. 'MHP’liler ne diyor?' gibi meraklı sorular soruluyor. Ancak Bahçeli’nin tavrı kadar dikkat çeken başka konu, DEM’lilerin resepsiyona davet edilmemesi. Bazıları bunu daha tuhaf buluyor. Hem de açılım işbirliğinin ortasında.

Açılım süreciyle ilgili devlette herhangi bir çalışma olmadığına ilişkin kanaat ve AKP iktidarının yeni ittifaklar aradığı hissinin bütün bu yaşananlarda etkisi olduğunu iddia edenler var."