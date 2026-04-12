Devlet Bahçeli'den 'konsey' önerisi: 'Türkiye ev sahipliği yapabilir'

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada bir çağrıda bulundu.

MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide şu ifadeler kullanıldı:

"Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir.

Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, “Dünya Barış Konseyi” mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz.

Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli"