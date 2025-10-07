Devlet Bahçeli’den ‘Serdar Öktem’ sorusuna ‘yanıt’: Duymazdan geldi, eliyle savuşturdu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 11:54:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti sanıklarından İstanbul’da öldürülen MHP’li avukat Serdar Öktem hakkındaki soruları yanıtlamadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin İstanbul'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem hakkındaki soruları yanıtlamadı.

Bahçeli’nin söz konusu soruyu önce duymazdan gelip, sonrasında eliyle savuşturması görüntülendi.

Sinan Ateş cinayetinin kritik isimlerinden olduğu belirtilen, aynı zamanda davanın sanıkları Doğukan Çep ve tetikçi Eray Özyağcı gibi isimlerin de avukatı olan Serdar Öktem, "Sinan Ateş’i tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanıyordu.

