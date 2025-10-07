Devlet Bahçeli’den ‘Serdar Öktem’ sorusuna ‘yanıt’: Duymazdan geldi, eliyle savuşturdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin İstanbul'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem hakkındaki soruları yanıtlamadı.

Bahçeli’nin söz konusu soruyu önce duymazdan gelip, sonrasında eliyle savuşturması görüntülendi.

Sinan Ateş cinayetinin kritik isimlerinden olduğu belirtilen, aynı zamanda davanın sanıkları Doğukan Çep ve tetikçi Eray Özyağcı gibi isimlerin de avukatı olan Serdar Öktem, "Sinan Ateş’i tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanıyordu.