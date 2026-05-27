Devlet Bahçeli'den Tuncer Bakırhan'a 'bayram' telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı telefonla arayarak bayramını kutladı.

DEM Parti'nin parti programında hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in ekibi ile bayramlaşmaya yer verilmemişti.

ÖZEL'İ VE KILIÇDAROĞLU'NU DA ARAMIŞTI

Bahçeli, önceki akşam CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve "mutlak butlan" ile göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da arayarak bayramlarını tebrik etmişti.

DEM Parti'nin bayramlaşma programı şöyle:

09:25-09:40 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

10.15-10.30 Gelecek Partisi

11:00-11:15 Doğru Yol Partisi (DYP)

12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi

12.30-12-45 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)

13.30-13.45 Saadet Partisi

14:00-14:15 Anavatan Partisi

15.30-15.45 DEVA Partisi