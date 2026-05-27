Devlet Bahçeli'den Tuncer Bakırhan'a 'bayram' telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı telefonla arayarak bayramını kutladı.
DEM Parti'nin parti programında hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in ekibi ile bayramlaşmaya yer verilmemişti.
ÖZEL'İ VE KILIÇDAROĞLU'NU DA ARAMIŞTI
Bahçeli, önceki akşam CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve "mutlak butlan" ile göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da arayarak bayramlarını tebrik etmişti.
DEM Parti'nin bayramlaşma programı şöyle:
09:25-09:40 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
10.15-10.30 Gelecek Partisi
11:00-11:15 Doğru Yol Partisi (DYP)
12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi
12.30-12-45 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)
13.30-13.45 Saadet Partisi
14:00-14:15 Anavatan Partisi
15.30-15.45 DEVA Partisi