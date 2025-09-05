Devlet Bahçeli-Hikmet Çetin görüşmesinden yeni ayrıntılar: 'Bir an evvel bitirin diyorum'

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı0 Devlet Bahçeli ile yaptığı ziyarete ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Çetin, Türkiye'nin hukuk dışına çıktığı ve mevcut durumun siyasi bir boyut kazandığı konusundaki duyarlılığını Bahçeli ile paylaştığını ve bu konuda Bahçeli'den bir duruş sergilemesini istediğini bildirdi.

Ziyaretin ardından ortaya çıkan ''CHP Genel Başkanlığı'na atanmasını istediği'' iddialarını reddeden Çetin, bu tür söylemleri "kurgu" olarak niteledi.

Partisine "kayyım sokmamak için kapıda duracağını" yineleyen Çetin, bu duruşundan taviz vermeyeceğini dile getirdi.

''BİR AN EVVEL BİTİRİN DİYORUM''

Sözcü'den İpek Özbey'in yazısına göre; Hikmet Çetin, Bahçeli'ye yaptığı 'hukuk' uyarısına "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Feti Yıldız ilgileniyor" şeklinde yanıt aldığını aktardı.

FETİ YILDIZ İLE GÖRÜŞECEK

Bahçeli ile görüşmesi sonrası MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisini arayarak Ankara'ya geldiğinde görüşme talebinde bulunduğunu bildiren Hikmet Çetin, Yıldız ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞME SIRASINDA ATANAN KAYYUM TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Bu görüşmeler, CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ne kayyım atanması ve yaklaşan kurultay iptali davası gibi partinin gündemindeki sıcak gelişmelerle birlikte tartışmalara yol açmıştı. Çetin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyumdan görüşme sırasında haberinin olmadığını söylemişti.

Özellikle CHP'de "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, Hikmet Çetin'in atanacağı iddiaları, görüşme sonrası konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Çetin, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, hukuki ve siyasi mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.