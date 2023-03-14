Devlet Bahçeli, milletvekili adaylık başvurusunu yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.
14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları sürüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta düzenlenecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili aday adaylığı başvurularının 14 Mart'ta başlayacağını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...