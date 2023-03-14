Devlet Bahçeli, milletvekili adaylık başvurusunu yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:55
Devlet Bahçeli, milletvekili adaylık başvurusunu yaptı
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14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta düzenlenecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı. 


 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili aday adaylığı başvurularının 14 Mart'ta başlayacağını duyurmuştu.


Devlet Bahçeli MHP Milletvekili

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