Güldür Güldür MHP'nin hedefinde: Oyuncu kadrosunun çoğunluğu sol düşünceye mensup

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:22

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:31

Show TV’de yayınlanan "Güldür Güldür" programının moderatörü oyuncu Ali Sunal'ın, programın açılışı sırasında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi hakkında yaptığı konuşma MHP'nin hedefi oldu.

Ali Sunal o konuşmasında "Felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim, böyle bir normal yok" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bugün partisinin yayın organı Türkgün'de kaleme aldığı yazıda Sunal'ı ve programının oyuncu kadrosunu hedef gösterdi. Çiçek'in yazısından bazı bölümler şöyle:

"Kemal Sunal’ın siyasi görüşü nedir bilmiyoruz dedik ama oğlu Ali Sunal her hâlinden CHP’li ve sol düşünce havuzu içinde olduğu bellidir. Güldür Güldür programına Eren Bülbül’ü, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anımsatan hiçbir görselle çıkmayıp “Berkin Elvan ölümsüzdür” şeklindeki afiş ve fotoğraflarla çıkmasından, Ekrem İmamoğlu gibi Türkiye’deki en çapsız, gayrimilli düşünceleri olan CHP’li Belediye Başkanı’yla olan samimiyetinden, Güldür Güldür programındaki hükümeti ve hükümet yanlılarını aşağılayan ama CHP ve kuyrukları için “Eksikliklerinizi görün” tarzında yol gösteren skeçlerinden bu hâli çok net anlaşılıyor. Elbette bunlar için bir yasaklama yoktur. Durduğu nokta neyse ona hizmet etmeye çalışıyor. Güldür Güldür programının oyuncu kadrosunun büyük bölümü de zaten sol düşünceye mensup olduğu için bu hizmet daha seri ve düzenli olmaktadır."

"Ali Sunal, elbette hükümetin eksiği ve yanlışı varsa eleştirilir. Ama muhalefetin depreme karşı karnesi de ortada… Hadi bakalım bu hafta da cesaretin varsa Güldür Güldür programında onlara da değin… Çapsız, vizyonsuz, hizmetsiz Ekrem İmamoğlu sana kızar mı yoksa?"

ALİ SUNAL NE DEMİŞTİ?

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının moderatörü olan Ali Sunal, program başlangıcında yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:

"Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce?"