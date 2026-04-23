Devlet Bahçeli'nin 'dizi ilgisi' sürüyor: 'Uzak Şehir'i kaçırmadan izliyorum'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede "televizyon yayıncılığının devlet ve toplum açısından önemine" değinildi.

"TÜRK DİZİLERİ DESTEKLENMELİ"

Milliyet'in aktardığına göre Bahçeli, "Türk dizilerinin dünya genelindeki başarısına vurgu yaparak bu alandaki üretimlerin desteklenmesi gerektiğini" ifade etti.

"UZAK ŞEHİR’İ KAÇIRMADAN İZLİYORUM"

Bahçeli, özellikle Uzak Şehir dizisini düzenli olarak takip ettiğini belirterek, “kaçırmadan izlediğini” dile getirdi.

DAHA ÖNCE "YERALTI" DİZİSİ İÇİN DE ARAMIŞTI

Bahçeli’nin daha önce de televizyon dizilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu biliniyor. NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu’nu aradığını açıklayan Bahçeli, bu yapımı da övmüştü.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.”