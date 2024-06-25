Devlet Bahçeli 'rahatsızlandı' iddiası... Grup toplantısında ilk kez oturarak konuşmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:14

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:50

Haftalık grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısının ardından rahatsızlandığı öne sürüldü.

Meclis kulisinde dinlenen Bahçeli’nin etrafı partililer tarafından kapatıldı.

TOPLANTIDA OTURARAK KONUŞMUŞTU

Öte yandan grup toplantısının gecikmeli olarak başlaması ve MHP liderinin oturarak konuşması da dikkat çekmişti.

Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken; Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı.

GEREKÇE 'METİN DEĞİŞİKLİĞİ'

Cumhuriyet'in MHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre; söz konusu durumun Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili olmadığı öğrenildi.

Grup toplantısı öncesi Bahçeli'nin okuyacağı metinde düzeltme istediği, metnin yeni halinin ise promter'a yansıtılamadığı, bunun ardından MHP liderinin oturarak partililere seslendiği belirtildi.