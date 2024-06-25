Çok konuşulacak kulis... Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu: 'Erken seçim' kozunu mu kullanacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim' talebinin olduğu; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şart koyduğu öne sürüldü.
Siyaset kulislerindeki iddialara göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamudaki MHP’li kadroları tasfiye etmesi halinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak.
CHP PM üyesi Gamze Pamuk, Halk TV'de yayımlanan Gündem Özel programında MHP tarafından edindiği bilgileri paylaştı.
"MHP'Lİ KADROLAR TASFİYE EDİLİRSE..."
CHP PM üyesi Gamze Pamuk "Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi var" diyerek, şöyle konuştu:
"Bana bunu aktaran MHP kaynaklarım bunu bir şarta bağladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir."
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