Devlet Bahçeli tribünlerdeki istifa sloganlarına tepki gösterdi

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 19:33

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 19:37

Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, “Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.

Taraftarların hükümeti istifaya davet etmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi.

"SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUKTUR"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" ifadeleri ile taraftarları hedef aldı.

Bahçeli paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

"ŞİDDETLE KINAMAKTADIR"

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."