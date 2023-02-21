Son dakika... Bahçeli ile deprem bölgesine giden Erdoğan 'Kızılay nerede' diyenleri hedef aldı: 'Ahlaksız, namussuz, adi'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:31

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Osmaniye'ye gitti. 'Kızılay nerede' diyenleri hedef gösteren Erdoğan, "Çıkmış biri Kızılay nerde diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Yüreğime düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetmez. Dünkü depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde kayıplarımız 41 bini geçerken 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı.

* Bilim insanları 6 Şubat Pazartesi maruz kaldığımız felaketi karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Üçüncü günü ve sonrasında yaptığımız ziyaretlerde yıkımın şiddetini bizzat yerinde gördük. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

* Devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremin etkilediği bölgenin genişliği ve kış koşulları ilk etapta çalışmalarımızı zorlaştırsa da tüm imkanlarımızı seferber ettik. Afet bölgesine 13 bin iş makinesi sevk ettik. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler devlet yok diyorlarsa da bunların gören gözü kör duyan kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet 11 ilimizde yerini almıştır.

* Arama kurtarma, destek, yardım gibi 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Vatandaşlarımızın tahliyesi ve asayiş için tüm imkanlarımızı kullandık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış biri Kızılay nerde diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor.

* Depremle ilgili detaylı muhasebe önümüzdeki günlerde yapılacak. Çıkarılması gereken dersler olduğu açıktır. Bu süreçte özellikle 17 Ağustos Marmara depremi sonrasında attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu tecrübe etmiş olduk. Adana'da bir tanesi çıkmış, CHP'den belediye başkanı. Kentsel dönüşüme biz karşıyız diyor. Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Kentsel dönüşüm projeleriyle TOKİ vaasıtasıyla yönetilen toplu konut projelerinin önemini gördük. Tek bir TOKİ binası bile yıkılmadı.

* Çeşitli engelleme girişimlerine rağmen kentsel dönüşümü gerçekleştirdiğimiz binalarda yaşayan insanlarımız bizlere dua ediyor. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturup ona göre adım atacağız.