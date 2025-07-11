Devlet Bahçeli ve DEM Parti'nin 'tokalaşması'ndan terör örgütü PKK'li bir grubun silah bırakmasına... İşte gelinen noktanın kronolojisi!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan terör örgütü PKK, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, TBMM’de 1 Ekim 2024’teki yeni yasama yılı töreninde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan sürecin ardından yaşananlar...

1 Ekim 2024: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim 2024 Salı yapılan açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaştı. Ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda yeni yasama yılı açılışı sırasında Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını verdi.

Bu çağrının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile 3 Ekim 2024’te Beytepe'deki konutunda bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü.

BAHÇELİ: "DEM’E UZATTIĞIM EL ‘TÜRKİYE PARTİSİ OLUN’ TEKLİFİDİR"

8 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin, 8 Ekim 2024’teki grup toplantısında ise Bakırhan ile el sıkışmasına ilişkin, "DEM’e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el 'Gelin teröre cephe alın' temenni ve teklifidir" dedi.

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında, Bahçeli’nin, "Türkiye partisi olun" çağrısına, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi" diye yanıt verdi. Barışın sağlanması için müzakereye hazır olduklarını vurgulayan Hatimoğulları, bunun için somut adımların atılması ve "yol temizliği" yapılması gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN’DAN SÜREÇLE İLGİLİ AÇIKLAMA

9 Ekim 2024: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise partisinin 9 Ekim 2024’teki grup toplantısında, ittifak ortağı MHP’ye destek vererek, "Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

15 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024’te yine partisinin grup toplantısında, terör örgütü lideri Öcalan’a seslenerek, "Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" dedi.

BAKIRHAN: "ÖCALAN’IN TECRİDİNİ KALDIRIN"

15 Ekim 2024: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı gün partisinin grup toplantısında, Devlet Bahçeli’nin çağrısına, "Çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerekiyor" diyerek yanıt verdi. Bakırhan, "Sayın Bahçeli, Öcalan’ın ne söyleyeceğini, ne yapacağını biz de merak ediyoruz. O zaman tecridi kaldırın, Öcalan’ın kendi örgütüne, arkadaşlarına ne dediğini biz de izleyelim, görelim" diye konuştu.

BAHÇELİ: "TERÖRİST BAŞININ TECRİDİ KALDIRILIRSA, GELSİN DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞSUN"

22 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Bahçeli, 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında ise "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" diyerek, en önemli açıklamasını yaptı. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, bu açıklamasında, "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" diye konuştu.

ÖMER ÖCALAN, AMCASI ABDULLAH ÖCALAN’I ZİYARET ETTİĞİNİ AÇIKLADI

23 Ekim 2024: Terör örgütü lideri Öcalan ile ilk temas, yeğeni ile oldu. Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’da amcası Öcalan’la görüştüğünü sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’nde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

BAHÇELİ "TEMASA GEÇİLMELİ" DEDİ, DEM PARTİ ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPTI

26 Kasım 2024: Devlet Bahçeli'nin, 26 Kasım 2024'te partisinin grup toplantısındaki, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" sözlerinin hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını açıkladı.

İMRALI’YA İLK ZİYARET

28 Aralık 2024: Bahçeli’nin çağrısından bir ay sonra 28 Aralık 2024’te, Adalet Bakanlığı İmralı heyetinin Öcalan’la görüşmesine izin verdi. Böylece heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gitti.

29 Aralık 2024: DEM Parti İmralı heyetinin 28 Aralık’taki ilk ziyaretinin ardından 29 Aralık 2024’te Öcalan’ın, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir" mesajı paylaşıldı, Öcalan’ın çağrıya hazır olduğu vurgulandı.

BAHÇELİ’DEN İKİNCİ GÖRÜŞME ÇAĞRISI

14 Ocak 2025: MHP Genel Başkanı Bahçeli, 14 Ocak’taki grup toplantısında İmralı’ya ikinci görüşmenin yapılması ve çağrı gelmesi açıklamasında bulundu.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ

22 Ocak 2025: İmralı heyeti, 22 Ocak’ta Öcalan'la ikinci görüşmesini yaptı. Görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapılacağı söylenilse de Bolu Kartalkaya Grand Otel’deki yangın nedeniyle açıklama kısa tutuldu.

GENİŞLETİLEN İMRALI HEYETİ ÜÇÜNCÜ KEZ ÖCALAN’LA GÖRÜŞTÜ

27 Şubat 2025: DEM Parti İmralı heyeti, Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’la birlikte üçüncü kez 27 Şubat 2025’te Öcalan’la görüştü.

10 Mart 2025: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, 10 Mart Pazartesi günü, siyasi partileri ziyaretlerinin ikinci turuna başladı. İlk olarak Meclis'te Emek Partisi (EMEP) ile görüşen heyet, ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı yaptı. Heyet, aynı gün DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile bir araya geldi.

12 Mart 2025: DEM Parti heyeti, 12 Mart'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP), Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüştü.

17 Mart 2025: İmralı heyeti, 17 Mart’ta AK Parti ve MHP heyetleri ile toplantılar yaptı.

31 Mart 2025: Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. DEM Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne gelerek ilk kez bayram ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra MHP heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

10 Nisan 2025: İmralı heyeti, 10 Nisan'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti’nde yer alan DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Basına kapalı görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Heyetin, Erdoğan'la görüşmesi yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmenin ardından, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak" ifadelerini kullandı.

İMRALI’DA 4. GÖRÜŞME

21 Nisan 2025: Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder’siz İmralı heyeti, terör örgütü lideri Öcalan ile 4. kez görüştü. Ziyaretin ardından Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde görüşme ile ilgili açıklama yaptı. Buldan, Öcalan'ın "süreçle ilgili umutlu olduğunu" aktardı.

PKK'NIN KONGRESİ VE ÖRGÜTÜ FESH ETME KARARI

9 Mayıs 2025: Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kongresini toplandığını duyurdu. PKK tarafından kongreye ilişkin yapılan açıklamada, kongrede tarihi öneme sahip kararlar alındığı belirtilerek, "PKK 12’nci Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

12 Mayıs 2025: 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kongresini toplayan terör örgütü, ”PKK 12. Kongresi, PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” açıklamasını yaptı. Böylelikle, Abdullah Öcalan'ın 1978'de Diyarbakır Lice ilçesi Fis köyünde kurduğu terör örgütü PKK, 47 yıl sonra kendisini feshetti.

BAHÇELİ'DEN TBMM'DE KOMİSYON KURMA ÇAĞRISI

18 Mayıs 2025: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdıkları süreçle ilgili TBMM’de komisyon kurulması çağrısı yaptı.

27 Mayıs 2025: DEM Parti Heyeti, TBMM’de Bahçeli ile görüştü. Görüşmede PKK’nın silah bırakma süreci, Bahçeli’nin önerdiği TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun kurulması, ceza infaz düzenlemeleri ve anayasa süreci gibi konular ele alındı.

18 Haziran 2025: İmralı Heyeti’nin yeni üyesi DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar oldu.

24 Haziran 2025: DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığında görüştü. Bir saat süren görüşmede Grup Başkanvekillerine DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan da eşlik etti.

26 Haziran 2025: DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi. Buldan, yapılan ziyaretin hem Kurtulmuş'un yeniden TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin nezaket ziyareti olduğunu hem de barış süreciyle ilgili gelinen aşamaları istişare etme, tartışma ve gelinen aşamaların hangi noktada olduğuna dair bir görüş alışverişi olduğunu belirtti.

6 Temmuz 2025: DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Görüşme 2,5 saat sürdü. “Öcalan’ın sağlık ve moral olarak gayet iyi olduğu” belirtildi.

7 Temmuz 2025: DEM Parti’nin İmralı heyeti 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti, basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar görüşmenin “tarihi” önemde olduğunu söyledi.

9 Temmuz 2025: PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün 11 Temmuz’da başlaması beklenen silah bırakma süreci öncesinde video mesaj yayınladı. Bu video Abdullah Öcalan’ın 26 yıldır yayınlanan ilk görüntüsüydü. Gelinen noktanın ''tarihi'' olduğunun altını çizen Öcalan videolu mesajında, “Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır” dedi.

11 Temmuz 2025: Terör örgütü PKK üyesi bir grup, Süleymaniye’nin Dukan ilçesi yakınlarında sınırlı sayıda davetlinin de katıldığı törenle silahlarını bıraktı ve yakarak imha etti.