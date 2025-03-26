Devlet Bahçeli’den dikkat çeken telefon görüşmeleri: Süleyman Soylu ve Didem Arslan Yılmaz’ı aradı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:44

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği kalp kapağı operasyonunun ardından sağlık durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHP yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken

Gazeteci Can Ataklı,"MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." dedi. Ataklı'ya soruşturma açıldı.

Bahçeli'yle ilgili gelişmeler gündemde yer almayı sürdürürken bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Peşpeşe yapılan açıklamalarda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler 'Bahçeli'yle telefonda görüştükleri' yönünde açıklamalarda bulundular. Eski İçişler Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve televizyoncu Didem Arslan Yılmaz yazdıkları mesajla görüşmeleri dile getirdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli’yi Kadir Gecesi vesilesiyle aradığını belirtti. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyüğümüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’i, mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik vesilesiyle aradım. Her daim olduğu gibi, konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim. Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun, kendisini başımızdan eksik etmesin.”

Büyüğümüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’i, mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik vesilesiyle aradım.

Her daim olduğu gibi, konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim.

Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun, kendisini başımızdan eksik etmesin. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 26, 2025

MHP liderinin bir diğer telefon görüşmesini ise gazeteci ve televizyon programcısı Didem Arslan Yılmaz ile gerçekleştirdiği belirtildi. Didem Arslan, “Vazgeçme” isimli programı nedeniyle Bahçeli’nin kendisini aradığını ve programını izlediğini söyledi. Arslan Yılmaz, Bahçeli’nin yayını beğeniyle takip ettiğini ifade etti.