Devlet Bahçeli'den 'görüş ayrılığı' iddialarına flaş yanıt: 'Fitne yayan siyasetçiler, gazeteciler, casuslar...'

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:41

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:14

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde gündemde olan 'Erdoğan ile görüş ayrılığı' iddialarına yanıt veren Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla aramızda sarsılmaz bir bağ var" dedi.

'GÖRÜŞ AYRILIĞI' İDDİALARINA SERT YANIT: "BU SÖZÜM ALAYINA KAPAK OLACAK..."

"Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki diyalogda hiçbir problem yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. İttifakımıza çamur atmaya çalışan ahmaklara 'gök girsin kızıl çıksın' diyorum" diyen MHP lideri şöyle devam etti:

"Fitne yayan siyasetçileri, gazetecileri, bölücü ve FETÖ'cü mihrakları, casusları rezil rüsva etmek için sabırla bekliyoruz. Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler, kendilerine münasip kapak arasınlar. Sanıyorum onlar için daha yararlı olacak. Bu sözüm de alayına kapak olacak. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır."

ERDOĞAN, 'ÖCALAN' ÇAĞRISINI BİLİYOR MUYDU?

Öte yandan, 'Öcalan çağrısından Erdoğan'ın haberi olup olmadığı' tartışmalarına da değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Son günlerde tartışmaların odağında yer alan çağrımın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran zevata diyeceğim: Mevzu bahis vatan, millet bayrak ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve şahsım arasında hiçbir ayrılığın olmayacağını duymayan gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ediyorum."

'TEĞMENLER' SORUSUNA YANIT: MSB'NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası; Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin görüntülerine ilişkin soruşturma açılması hakkında da konuştu.

Bahçeli, teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her konuda yetişmesini sağlayan bir kurumdur, oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye’yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz, Milli Savunma Bakanlığı’nın kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denilmişti. Soruşturma kapsamında 5 teğmen ile 3 komutanın ihraç talebiyle disipline sevk edildikleri bildirilmişti.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

PARTİ ÇALIŞMALARI

* Halkı dinliyoruz, somut gerçeği olan ihtiyaçlarına çözüm yolları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızla sıkı diyaloglar kuruyor gönüller arası sıkı mekik dokuyoruz. 45 tane ilimizde sahaya ve siyasi çalışmalarımız gayet coşkulu ve dengeli biçimde gerçekleşti.

* Bir ve birlikte hilale doğru yol aldıkça hıyanete uğratanlar yerle bir edilecektir. Artık felaketler şiirleri yazılmasın. El ele verirsek hiçbir şeytan bu güç karşısında duramayacak. Müebbet bir barış hakim olsun.

* Bilinsin ki; MHP saha çalışmalarına ayrımcılığı dışlayarak şevkle devam edecektir. Teşkilatlarımızın her kademesinde emsalsiz fedakarlıklar yapan dava arkadaşlarımızı kutluyorum.

"TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİ SANCILI BİR BÖLGE"

* Sınırlarımızda oynanan oyunların son sahnesi Türkiye üzerinde oynanmak istenmektedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. Adaletsiz ve dengesiz güç dağılımı küresel barışı tehdit edecek boyuta geldi.

* Beyrut ve Gazze'deki soykırıma yenileri eklenmektedir. Katliamların hız kesmeden devam etmesi medeni dünyanın iflas beyannamesi değilse nedir? Zalimlerin hesap vermesi gerekirken hala bir arpa boyu yol alınmaması adaletsizliktir. İnsancıl hukuk ayaklar altındadır. İsrail siyonist barbarlığı artıyor. Roma statüsü gereğince Filistin'in uluslararası hukuk nezlinde devlet olarak görülmesi nişanesidir. Adalet mutlaka tecelli edecektir. İsrail'e silah yaptırımları doğrudan hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin tutumu gayet açıktır.

İSRAİL İLE TİCARET

* Türkiye-İsrail arasında 2 Mayıs 2024'te tüm ticari anlaşmalarını askıya alınmıştır. Bu tarihten itibaren hiçbir gümrük beyannamesi yoktur ve açık seçik ortadadır. Bu karalama olsa olsa siyonizme hizmet olur. İlk kıblemize siyonizmin gölgesi düşerse bununa altından hiçbir ülke kalkamaz. Türk milleti mazlumların feryatlarına kulak tıkayamaz, soykırım dilini konuşan iblise yoldaşlık edenlere asla seyirci ve sessiz kalamaz.

"TÜRKİYE KATİLLERE SİYİRCİ KALAMAZ"

* Küresel ve bölgesel barış ve istikrara destek verilecekse, iki devletli çözüm mutlak sürekli gerçekleşmeli. 1967 sınırları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış bağımsız Filistin Devleti tanınmasından başka bir yöntem kalmamıştır. Türkiye, iblise yoldaşlık eden bu devrin katillerine asla seyirci kalamaz. Tarafsız kaldık ki masumların tarafıyız.

"PREVEZE'DE DENİZİN DİBİNE GÖNDERDİKLERİMİZDEN FARKI YOK"

* AB'nin görüş beyanı tek taraflı kararların alt yapısını oluşturma çabaları mesnetsizdir. Karşımızda toplanan ülkelerde Preveze'de denizin dibine gönderdiğimiz Haçlılardan ne farkı var? AB, GKRY ile Yunan tezlerine alet oluyor. Suyumuza dokunanın dumanını attıracağımızı unutmamalıdırlar. Tarihten ders almayanlar, diplomatik kuşatmanın Türk milletine sökmeyeceğini, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'de dolaştığını unutmasınlar.

* Dünyada 900 milyon yakın insan içme suyuna erişemiyor 2 milyona yakın insan su hasreti çekiyor 800 milyon insan açlık sınırında. Buna rağmen obez insan artıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik insanlığın temel problem alanı olarak göze çarpıyor. Adil bir dünya nasıl kurulacak? Adil ve yaşanılabilir dünyanın gücü inanıyorum ki Türkiye olacaktır.

İZMİR'DE HAYATINI KAYBEDEN 5 ÇOCUK

* İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti. Kendi çocuklarımızı da konuşmalı dert etmeliyiz. Eşi cezaevinde bulunan annenin hurda toplamaya gittiği anlaşılmaktadır. Bu konuyu sadece yoksulla ele almak doğru sonuca ulaştırmayacaktır. Ruhen ve rehberlik ihtiyaçlarını da gözlemlemek devletin başlıca vazifeleri arasındadır. Manevi moral ve desteklere ilgi, sevgiye muhtaç evlatlarımızın sağlıklı ve dengeli bir fert olması için çalışmalıyız. Türkiye'de bir çocuk gece yatağa aç giriyor sabah mutsuz uyanıyorsa bunun vebali hepimizindir.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARINA YANIT

* Gündemi epey bir şekilde meşgul eden bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki diyalogta hiçbir problem yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. İstikbalin mimarıdır. Üzerimize gelinse bile ülkü ve irademizden taviz vermedik, vermeyeceğiz. Soluğumuz başkaları gibi kesik değildir. İttifakımıza çamur atmaya çalışan ahmaklara gök girsin kızıl çıksın diyorum. Fitne yayan siyasetçileri, gazetecileri, bölücü ve FETÖ'cü mihrakları, casusları rezil rüsva etmek için sabırla bekliyoruz.

ÖCALAN ÇAĞRISINDAN ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MIYDI?

* Son günlerde tartışmaların odağında yer alan çağrımın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran zevata diyeceğim: Mevzu bahis vatan, millet bayrak ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve şahsım arasında hiçbir ayrılığın olmayacağını duymayan gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ediyorum.

"TUTAMAYACAĞIMIZ SÖZÜ DİLİMİZE KOYMADIK"

* Türkiye artık feleğin çemberini kırmalıdır. Makus tarih değişmelidir. Elbette gerçekleşebileceği hedefimiz de budur. Konu Türk milleti olduğunda hedeflerimizin hiçbir sınırı olamaz. Tutamayacağımız sözü dilimize, ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur. Bizim içimiz kin değil muhabbettir.

"KİMSE BOŞUNA HAYAL KURMASIN"

* Biz bu ülke vatan uğruna rahmetle ve ümmetle andığımız 3 bin şehit verdik. Şafağı ağarmayan nice karanlıkları yendik. Millet kendi eserine sevdasından deliye dönmüş MHP'ye ve Cumhur İttifakına duasıyla desteğiyle sahip çıkacaktır. Kimse boşuna hayal kurmasın. MHP ve Cumhur İttifakı içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi kabul etmez, kabul etmeyecektir.

"PKK KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

* PKK kürtleri temsil edemez. Bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemek için ortaya çıktılar. Terörist başının yoldaşı olanlar şimdi de Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk evlatlarını yedirmeyiz.