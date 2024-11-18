Bahçelievler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 6 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: #BAHçelievler #Yangın
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