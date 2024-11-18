Bahçelievler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 07:28

Yangın, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 6 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

 

 

 


Etiketler: #BAHçelievler #Yangın

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