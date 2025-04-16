Devlet Bahçeli'den hastaneye ve Pervin Buldan'a 'Sırrı Süreyya Öner' telefonu
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Bahçeli'nin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. Sabah saatlerinde ameliyatı tamamlanan Önder'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
HASTANEDEN BİLGİ ALDI
Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
BULDAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı da arayan Bahçeli, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Buldan ise Bahçeli'ye, "Durumu kritik, dua ediyoruz. Dua edelim Sayın Başkan" dedi.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #Sırrı Süreyya Önder
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