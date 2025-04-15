AKP'li başkan CHP'li kadın meclis üyesine hakaret etmişti: Bahçelievler Belediyesi'nden açıklama geldi!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:24

Bahçelievler Belediye Meclisi'nin dün gerçekleşen nisan ayı ikinci oturumuna AKP'li belediye başkanı Hakan Bahadır'ın hakaretleri damga vurdu. CHP'li meclis üyesi Bahan Günçiçek'in Denetim Komisyonu Faaliyet Raporu'nu okuduğu sırada Bahadır'ın itirazıyla karşılaştı.

BELEDİYE BAŞKANI, KADIN MECLİS ÜYESİNE 'ŞEREFSİZ' DEDİ

Günçiçek'le Bahadır arasında karşılıklı atışmaya dönen tartışma sırasında AKP'li belediye başkanı ağzını bozdu.

Bahadır, tartışma sırasında Günçiçek'e "İftiracısın, sahtekarsın sen, şerefsizsin" diyerek hakaret etti.

GÜNÇİÇEK HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sözler üzerine toplantı salonu karıştı ve oturuma ara verildi. Bahadır hakaret ettiği Bahar Günçiçek'in ise sinir krizi geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve Bahçelievler Belediye Meclisi toplantısı sırasında yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme gereğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a yönelik bazı meclis üyeleri tarafından dile getirilen ithamların, Sayıştay, Cumhuriyet Savcılığı ve İdare Mahkemesi gibi mercilere taşınacağı yönünde ifadeler kullanıldığı, Bahadır'ın ise "Eğer elinizde somut belge ve deliller bulunuyorsa, neden bugüne kadar bu bilgileri ilgili denetim raporlarına yansıtarak yasal süreci başlatmadınız? Samimiyseniz, iddialarınızı resmi makamlara kanıtlarıyla birlikte sunmalısınız. Aksi takdirde bu tür açıklamalar, 'çamur at izi kalsın' anlayışını yansıtmakta ve kamuoyu nezdinde hiçbir ciddiyet taşımamaktadır." dediği aktarıldı.

Toplantı esnasında CHP'li Meclis Üyesi Bahar Günçiçek'in, Belediye Başkanı Bahadır'a hitaben kullandığı "Yezid" ifadesinin toplumun dini ve tarihi hassasiyetleri göz önüne alındığında son derece talihsiz, kışkırtıcı ve ayrıştırıcı bir söylem olduğu belirtilen açıklamada, bu ifadeye karşılık Bahadır'ın, "Hz. Ali'yi, Hz. Hasan'ı ve Hz. Hüseyin'i derin bir sevgi ve hürmetle anıyor, onların değerlerine, inançlarına ve mirasına sizden çok daha fazla sahip çıkıyorum" yanıtını verdiği ve bahse konu meclis üyesini özür dilemeye davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Manipülasyon amacına ulaşamayan söz konusu meclis üyesi, sonrasında belediye binasında kendilerine su ikram edilmediğini öne sürerek sinir krizi geçirmiş, bu esnada başkanımıza yönelik hakaretlerini ve asılsız ithamlarını sürdürmüştür. Meclis üyesinin bu tavrı, kendi partisinden üyeler tarafından dahi tepkiyle karşılanmış ve müdahale edilerek sakinleştirilmeye çalışılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yaparken, halkımızın vicdanına ve sağduyusuna güveniyor, Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın şeffaf, hesap verebilir ve adaletli yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.