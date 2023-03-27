Devlet Bahçeli'nin Hizbullah üzerinden hedef aldığı Sadettin Tantan yanıt verdi: En iyi Bahçeli bilmeli
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, HÜDA PAR ile Hizbullah arasında bağ olmadığını iddia eden MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Tantan, “Bahçeli, Cumhuriyet ilkelerine karşı HÜDA PAR’ın politikalarını nasıl hazmedebiliyor” diye sordu. Tantan, “Mezar evlerine ve Okkan suikastına şahit olan dönemin başbakan yardımcısı Bahçeli’nin HÜDA PAR’ın Hizbullah’ın siyasi uzantısı olduğunu en iyi bilen isimlerden olması gerekir” dedi.
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kendisini hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.
Cumhuriyet’e konuşan Tantan, Bahçeli’nin, Hizbullah’ın terör saldırılarını gerçekleştirdiği dönemlerde başbakan yardımcısı olduğunu hatırlatarak “57. hükümet döneminde (1999-2002) Hizbullah Terör Örgütü’nün mezar evlerinin nasıl çıkarıldığına ve rahmetli Gaffar Okkan ile arkadaşlarının nasıl şehit edildiğine şahit olan dönemin başbakan yardımcısı, HÜDA PAR’ın Hizbullah’ın siyasi uzantısı olduğunu en iyi bilen isimlerden birisi olması gerekir” dedi.
(Sadettin Tantan)
‘ASLA ÇEKİNMEYECEĞİZ’
HÜDA PAR’ın dini kullanan ideolojik anlamda Kürt İslam devleti kurmak amacıyla yola çıkan bir yapı olduğunu belirten Tantan, “Başındaki isim de katiller sürüsünün avukatlığını yapmış biri. Bunları bilmiyor mu? O katiller sürüsü kendi ifadelerinde suç işlediklerini söylemelerine rağmen serbest bırakıldılar. Türk milleti bir taraftan HÜDA PAR ile diğer taraftan PKK/YGP ile tehdit altında. Türk toplumunu ayrıştıran da zihniyet de bellidir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaya çalışan zihniyete karşı topyekûn bir çaba içerisindedir. Bu mücadele isimler üzerinden değil değerler üzerinden ilerlemelidir” diye konuştu.
Tantan şöyle devam etti: “Yazılı metninde benim adımı geçirdiği için Sayın Bahçeli’ye sormak gerekir: Cumhuriyet ilkelerine karşı HÜDAPAR’ın ayrımcı parti politikalarını nasıl hazmedebiliyor? Bizi içten ve dıştan tehdit eden besleme aktörlerden ve tutsak siyasi kimliklerden asla çekinmeyeceğiz. Bilsinler ki bu yurt bizim ona hep beraber sahip çıkacağız!”
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- 'Sehven' açıklamasının hemen ardından...
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- Depremzedeler direnişe başladı
- Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?