Sadettin Tantan'dan Sinan Ateş açıklaması: Bu olayın üstünü örtemezler

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:27

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:31

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr Sinan Ateş 30 Aralık Cuma günü Ankara'da silahla vurularak öldürülmüştü. Soruşturma devam ederken, T24 yazarı Tolga Şardan'ın iddiasına göre Tolgahan Demirbaş'ı ilk kez gözaltına alan emniyet ekibinden bir polis memuru tayine çıkarıldı.

Konuya ilişkin Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Cumhuriyet'e konuştu. Olayla ilgili yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Tantan "Sinan Ateş olayı hassasiyetini koruyor. Her ne kadar tetikçi yakalanmadıysa da çok yakında yakalanacak" ifadelerini kullandı.

TOLGAHAN DEMİRBAŞ'I GÖZALTINA ALACAK POLİS NEDEN TAYİN ETTİRİLDİ?

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Tantan, tayin ettirilen polis memuru ve atanan ikinci savcı Durmuş Ali Kaya hakkında "Bu cinayetin neden işlendiği, bütün detayları ortaya çıkacak. Kim atanırsa atansın, ne olursa olsun olay kamuoyunun takibinde olduğu için kimse bu olayın üstünü örtemez" dedi.

OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEYENLER KİM?

Olayın birçok kişiyi üzdüğünü belirten Eski İçişleri Bakanı, basının ve kamuoyunun soruşturmayı takip ettiğini, suçluların tespit edileceğine inandığını söyledi. Tantan "Adli soruşturma devam ederken yorum yapmak doğru değil. Ancak artık Türkiye'de kimse bu tür olayları örtemez, kapatamaz" vurgusu yapıldı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında en son gözaltına alınan Avukat Serdar Öktem de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18 oldu.