Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısının ardından İYİ Partili Oktay Vural'dan dikkat çeken çıkış: 'İrademizi ipotek ettirmeyiz'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:22

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin geride kalmasının ardından; siyasi partiler yerel seçim hazırlıklarına başladı. CHP içinde 'değişim' tartışmaları sürerken İYİ Parti'de ise ittifaklar konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta önemli bir açıklama yapacağı konuşulmaya devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik 'ittifak' çağrısı ise gündem oldu.

Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" mesajını verdi.

Gündeme oturan bu çağrıya ilişkin, İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan açıklama geldi.

Haber Global Muhabiri Saliha Çolak'ın edindiği kulis bilgilerine göre; Vural konuya ilişkin "İrademizi ipotek ettirmeyiz" yorumunu yaptı.

"İTTİFAK ARAYIŞIMIZ YOK"

Vural'ın açıklamaları şöyle:

"İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Biz sadece millete mecburuz. 'Böyle yapmazsan bu kazanacak, şu kazanacak ya da şu kaybedecek.' İrademizi birine teslim edecek halimiz yok. Cumhuriyetin yüzüncü yılında irademizi ipotek ettirecek değiliz. İYİ Parti rüştünü ispat etmiş bir parti. Hedefleri, ilkeleri var. Başkaları bizi araçsallaştıramaz. Birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir derdimiz yok. Biz kazanmak istiyoruz milletimiz kazansın istiyoruz.

İYİ Parti'yi 'İttifakta olacak mısınız, olmayacak mısınız?' şeklinde değerlendirmeye tutmak haksızlıktır. Kendimizi geleceğe yönelik varsayımsal ittifak modeli ekseninde ne mecbur ne de mahkum hissediyoruz. İttifak teklifimiz de yok arayışımız da yok. Ama lokal işbirlikleri olabilir. İYİ Parti şu an toplumsal çoğunluğa ulaşmak için vatandaşla buluşmaya kararlı. İşbirliği sonraki mesele. Siyasi çıkarlarımızı maksimize etmeye çalışmıyoruz."

"ÇÖZÜM YERİ GENEL SEÇİM"

Vural şöyle devam etti:

"İktidara muhalif bir partiyiz, hedefimiz çoğunluğa ulaşmak. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçimdir. iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz. Türkiye'nin sorunlarının kaynağı yerel yönetimler değil. Türkiye’yi yönetmeye talip olmayan siyasetin amacı da yok demektir. HDP ile olmadık, olmayacağız. HDP ile işbirliği algısının maliyetini gördük. Seçim döneminde teşkilatlarımız HDP konusunda haksız saldırılara maruz kaldı. Biz böyle bir tabloda yer almayız."