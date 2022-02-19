Devlet Bahçeli'nin masasına konmuştu: 'AKP pazar olmayı tercih etmiştir'
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, MHP'nin 11 yıl önceki “AKP, milli kalkınma modeli yerine uluslararası pazar olma yolunu tercih etmiştir” denilen raporunu hatırlattı.
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Bahçeli’nin özelleştirme raporlarını okudum” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Erkin bugünkü yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılmasına” ilişkin sözlerini ele aldı.
Erkin, MHP’nin 21 Nisan 2011 tarihli “Özelleştirme 8.5 yıl/AKP DÖNEMİ 2003-2011” başlıklı raporunu hatırlattı. Raporda, “AKP, milli kalkınma modeli yerine uluslararası Pazar olma yolunu tercih etmiştir” denildiği görüldü.
Erkin rapordaki şu satırları aktardı:
“Hükümetin özelleştirme hedefleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hiçbir stratejiye dayanmadan, ‘ben her şeyi satarım’ mantığıyla hareket etmektedir. Teslimiyetçi hükümetin her alandaki tavizci tutumunun bir sonucunu da özelleştirmede yaşamaktayız. Ülkeye yabancı sermaye getirilmesi adı altında milli varlıklarımızın ucuza kapatılması, peşkeş ve talan ekonomisine hız kazandırılmıştır.
“… Ülke ekonomisi Cumhuriyet kurulduğu günden beri ilk defa bu kadar yüksek oranda yabancı kontrolüne geçmiştir. Özelleştirmeyi, devletin sahip olduğu değerli varlıkları haraçmezat şeklinde ucuza satmak olarak algılayan AKP hükümeti…
“… Özelleştirmelerin blok satış şeklinde yapılarak, halka arz şeklinde uygulanmaması milli varlıklarımızın yabancılara gitmesine sebep oldu. Ancak AKP hükümeti kamuoyunun taleplerini hiçe sayarak, blok satışlara ağırlık vermiştir.
… Böylece hem sermayenin tabana yayılmasını hem de rekabetçi piyasanın oluşmasını engellemiş milli varlıklarımızı yabancılara peşkeş çekmiştir. AKP hükümetlerinin politikaları ile ekonomide yabancı özel sektör tekellerinin oluşması sağlanmıştır.”
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