İYİ Partili başkandan Tarkan konulu 'Bahçeli' taklidi
İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin muhtemel 'Tarkan' konuşmasını canlandırdı.
Tarkanın yeni şarkısı 'Geççek' dün yayınlandı. Şarkı izlenme rekorları kırarken siyaset kanadında gündem olmaya devam ediyor.
İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker, söz konusu şarkıya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında 'muhtemel' yapacağı konuşmayı taklit etti.
Aker, videoyu, "Salı günü grup konuşması fragmanı…" notuyla paylaştı.
Aker, videoda "Sözde şarkıcı çıkmış kendi kafasına göre bir şarkı uydurmuştur. Onu kimlerin finanse ettiği araştırılmalıdır. 'Geççek, geççek' derken neyi kasdetmektedir?" ifadelerini kulandı.
Salı günü grup konuşması fragmanı…#Gitcek #TarkanYalnızDeğildir #Geçcek Pensilvanya @tarkan pic.twitter.com/ujQNrRnS6N— Gökçen Aker (@gokcenaker) February 18, 2022
İlgili Haberler
- 22 milyon euro krediye AKP ve MHP 'evet' dedi: 'Bedavadan biraz daha pahalı'
- Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!
- MHP'li belediyeden MYK üyesine ihale kıyağı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası rezervlerinde gerileme sürdü
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!