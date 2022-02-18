İYİ Partili başkandan Tarkan konulu 'Bahçeli' taklidi

18 Şubat 2022 Cuma, 14:44

Tarkanın yeni şarkısı 'Geççek' dün yayınlandı. Şarkı izlenme rekorları kırarken siyaset kanadında gündem olmaya devam ediyor.

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker, söz konusu şarkıya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında 'muhtemel' yapacağı konuşmayı taklit etti.

Aker, videoyu, "Salı günü grup konuşması fragmanı…" notuyla paylaştı.

Aker, videoda "Sözde şarkıcı çıkmış kendi kafasına göre bir şarkı uydurmuştur. Onu kimlerin finanse ettiği araştırılmalıdır. 'Geççek, geççek' derken neyi kasdetmektedir?" ifadelerini kulandı.