Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti
Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti.
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Kartalkaya'daki otel yangını dolayısıyla tüm etkinliklerini bir günlüğüne iptal ettiğini duyurdu.
DOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının herkesi derinden etkilediği vurgulandı.
Açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan bu elim olay nedeniyle, Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarında planlanan tüm müzikli etkinlikler, toplumsal hassasiyetimize saygı çerçevesinde bir anma ve dayanışma ifadesi olarak bir günlüğüne iptal edilmiştir. Sanatseverlere, gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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