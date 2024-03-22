Devrilen ağacın altında kalan Saadet Partili aday, tekerlekli sandalye ile esnaf gezdi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:02

Güncelleme: 22.03.2024 - 14:02

Saadet Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan, 5 Mart günü seçim çalışmaları kapsamında iş yerlerini ziyaret ederken aşırı rüzgar nedeniyle yaklaşık 5 metre boyundaki andız ağacı devrildi.

Adnan Ersan ile çalışmalara katılan oğlu belediye meclis üyesi adayı Taha Ersan da ağacın altında kaldı. Ağacın altından çıkarılan Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adnan Ersan'ın sol ayağı kırılırken, oğlunun ise durumunun iyi olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ersan, bir süre evinde istirahat ettikten sonra bugün Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, partililer ve oğlu Taha Ersan ile Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.



