İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li adaylar ile sahaya indi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li belediye başkan adayları ile sahaya indi. Yerlikaya, adaylarla esnafı gezerek seçim çalışmalarına destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li adaylar ile sahaya indi
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Yerel seçimlere sayılı günler kala, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AKP'nin saha çalışmalarına dahil oldu. Yerlikaya, AKP'nin adayları ile birlikte sahaya inerek esnaf ve vatandaş ile bir araya geldi. Ziyaretlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Yerlikaya, AKP'li adaylara açık destek verdi. 

Son olarak Silivri'de sahaya inen Yerlikaya, daha önce de Iğdır, Pendik ve Sancaktepe adayları ile gerçekleştirdiği ziyaretlerini sosyal medya hesabından yayınlayarak 'Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz' notunu kaydetti.


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