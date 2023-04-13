Devrimcilerden Devlet Bahçeli'ye çok sert yanıt: Hesap vereceksiniz

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu’nun hizmete alınmasına ilişkin yaptığı açıklamasında 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik mesajlar verdi.

Bahçeli seçime giren sosyalist, devrimci partileri hedef alarak “Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır. Özgürlüklerin omadığı bir ülkede Türkiye Komünist Hareketi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır. HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’yle, SOL Parti’nin ve ahlaksızca propagandası yapılan Türkiye İşçi Partisi’nin sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir. Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı zillet ittifakının potansiyel ortakları birinci dereceden siyasi hısımlarıdır” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarına ise söz konusu partiler Cumhuriyet aracılığıyla tepki gösterdi.

TEK CÜMLELİK YANIT VERDİLER

Bahçeli’nin hedef aldığı SOL Parti, tek cümlelik yanıt verdi: “İsmimizi iyi ezberle, yakında daha çok duyacaksın.”

"HESAP VERECEKSİNİZ"



Halkın Kurtuluş Partisi’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“AKP'gillerin arka Bahçelisi; ‘Demokrasinin olmadığı ülkede HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır’ demiş. Biz de kendisine ‘Hadi oradan’ diyoruz. Sen Kahramanmaraş’ta çocuk, yaşlı, hamile demeden katledilen insanlarımızın hesabını ver. HKP’yi ağzına dolama. Hesap vermekten kurtulamayacaksınız.”

"DİL UZATMAYA HAKKI YOK"

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada ise “Asıl gayri meşru olan yıllardır ülkenin kaynaklarını patronlara peşkeş çeken AKP iktidarı ve yancısı MHP’dir. Meşruiyetini patronlardan alanların, ülkedeki adaletsizliğin kaynağı olanların haktan, hukuktan, özgürlükten bahsetmeye, dil uzatmaya hakkı yoktur” denildi.