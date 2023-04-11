Devlet Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere 'seçim' çağrısı: İradeleri tarihi önemde!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 18:05

Güncelleme: 11.04.2023 - 18:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere 'seçim' çağrısında bulundu.

"SANDIĞA YANSIYACAK İRADELERİ TARİHİ ÖNEMDEDİR"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini hatırlatan Bahçeli, Avrupa'daki Türklerin oylarının önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimler Avrupa Türklüğünün geleceğini de yakından etkileyecektir. Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türk milletinin gönül ve kültür elçileridir. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğünün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir."

"GÜN, BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

Her yurttaşın Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı' hedefini desteklemesi gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür. Avrupa Türklüğünün hassasiyet, beklenti ve özlemlerini istişare etmek, görüş alışverişinin yanı sıra 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak maksadıyla arayış ve çalışmalarımız elbette yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu maksatla Avrupa Türk Konfederasyonu'nun başkan ve yönetimiyle birlikte, bu konfederasyona bağlı farklı Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmış olan Türk federasyonlarının başkan ve yönetimleri 15 Nisan 2023 tarihinde bizzat şahsım tarafından Ankara'ya davet edilmişlerdir. Avrupa Türklüğünü hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyor, hep birlikte çok daha güçlü olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum."