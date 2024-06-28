Diamond Tema'yı ölümle tehdit etmişlerdi: LDP'den suç duyurusu

Yayınlanma: 28.06.2024 - 15:42

Güncelleme: 28.06.2024 - 15:46

"Yer6 Film" isimli YouTube kanalda yayınlanan "Diamond Tema vs Asrın Tok 'Şeriat'" başlıklı videoda, 'Şeriat' üzerine yürütülen "şeriat' tartışması sırasında okuduğu hadislerle Asrın Tok isimli kişiye cevaplar veren Diamond Tema, gerici gruplar ve tarikatlar tarafından hedef haline getirildi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda Diamond Tema, sadece Müslümanların 'Sahih' (doğru) kabul ettiği hadisleri okumasına ve hakaret içerikli ifadeler kullanmamasına karşın gerici gruplarca sayısız hakarete maruz kalarak ölüm tehditleri aldı.

ADALET BAKANI DUYURMUŞTU

Diamond Tema hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yakalama kararını sosyal medya hesabından, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez" diyerek duyurdu.

İHBARDA BULUNULDU

Liberal Demokrat Parti (LDP) İstanbul İl Başkanlığı, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Diamond Tema'yı ölümle tehdit eden şahısların tespit edilmesi ve haklarında kamu davası açılarak yargılanmaları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar dilekçesi sundu.

"IŞİD'İN HEDEFİ HALİNE GELDİ"

LDP İstanbul İl Başkanı Merve Karataş, partililer ve Dimaond Tema'nın sosyal medyadan sıkı takipçisi olduklarını söyleyen gençler, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Karataş, "Bugün burada, her bireyin anayasal hakkı olan ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri protesto etmek ve adalet için Diamond Tema adlı vatandaşımıza destek olma amacıyla toplandık. Diamond Tema, hadis okuyarak din eleştirisi yaptığı için ülkeye giremeyecek duruma gelmiş, sistematik olarak ölüm tehditlerine ve hakaretlere maruz kalmıştır. Hakkında yasal işlem başlatılmış ve IŞİD'in hedefi haline gelmiştir. Ancak devletimiz, kendi vatandaşına destek olmak yerine köstek olmuştur" ifadeleri kullandı.

"KİMSENİN KUTSALI İNSAN HAYATINDAN DEĞERLİ DEĞİL"

Adalet Bakanı'nın, ifade özgürlüğünün karşısında yer almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Merve Karataş, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir ve her bireyin en temel hakkıdır. Hiç kimse düşüncelerini ifade ettiği için böylesine bir baskı ve tehdit altında olmamalıdır. Bugün burada Diamond Tema'ya destek olmak ve kendisini tehdit edenlerin tespit edilmesi için ihbar dilekçesi vermek üzere toplandık. Kimsenin kutsalı, insan hayatından değerli değildir. Türkiye, ne yazık ki seküler bir ülke gibi davranmamakta ve bu durum kabul edilemez" diye konuştu.

"BU MÜCADELEDE DİAMOND'UN YANINDAYIZ"

"Devlet adamlarımızı, ifade özgürlüğüne ve insan haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Bu tür baskıcı ve tehditkar uygulamalara son verilmeli, vatandaşlarımızın hakları korunmalı ve güvence altına alınmalıdır" diyen Karataş, Diamond Tema'nın yanında olduklarını ve bu mücadelede onu desteklediklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı, ifade özgürlüğüne ve insan haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Birlikte sesimizi yükselterek, adaletin ve özgürlüğün yanında duralım" dedi.