Dijital CHP, katılımcı CHP, büyüyen CHP: Özel’e güçlü destek

CHP lideri Özgür Özel, bugünkü seçimle birlikte son iki yılda 4 kere seçilmiş genel başkan olacak. Demokrasi dışı gelişmeler, hukuk operasyonları olağanüstü kurultayları zorunlu kılmıştı. Parti bir yandan hukuk mücadelesi verirken bir yandan da iç bünyesindeki demokratik işleyişten ödün vermedi. Özel, partisinde tartışmasız genel başkan oldu, İmamoğlu’nu ve diğer tutuklu belediye başkanlarını savunmaktan vazgeçmedi. Bu kurultayda Özel’in çok istediği “Dijital CHP”nin denemeleri somutlaştırıldı. Parti Meclisi genişletilerek katılım arttı. Kurultaydan sonra ise CHP, yeni milletvekili katılımlarıyla yoluna devam edecek.

CHP’nin 39. Kurultayı dün Ankara Arena’da başladı. İlk gün salonun tribünlerine izleyici alınmayınca yandaş basın, “Katılım cılız kaldı, sönük Kurultay” haberleri yaptı. Ama kartı olmayanların girişi yasaktı, ilk gün yalnızca program tartışılacak, tüzük değişiklikleri yapılacaktı zaten…

ÖZEL’İN DELEGE GÜCÜ

CHP, iktidarın yargı üzerinden baskısı, her türlü saldırısı ile eş zamanlı olarak kurultay sürecini yürüttü. Mahalleden başlayan süreci başından beri izliyoruz. Örgütlerde Özel’e muhalif çıkışlar çok az oldu, olduysa da pek varlık gösterilemedi. Mahalle, ilçe ve il seçimlerinde oluşan tablonun Özel’in elini güçlendirdiği hissediliyordu. Aynı manzaraya dün salonda tanık olduk. Delegelerin nabzını yoklayınca, Özel’in yeniden genel başkan seçilmesinde bir sorun olmayacağını oylamada fazla fire olmayacağı belirginleşti. Karşısına bugün bir aday çıkar mı henüz belli değil, ancak Özel’in çok rahat yeniden seçileceği belli. Yarışın pazar günü Parti Meclisi’nde olacağı görülüyor.

KATILIM YÜKSELİYOR

CHP’de PM 60 kişiydi, tüzük değişikliği ile üye sayısı 80’e çıkarıldı. Cumhuriyet’in dünkü manşeti Özel’in, “Dost, akraba listede yok” şeklindeydi. PM üyesi artarken gölge kabine Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi’ne taşınacak ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin sayısı azalacak. PM’de sayının atmasıyla genel başkanın yönetimini oluştururken daha çok kişi arasından seçim yapma şansı olacak. Mevcut yönetimin yarısının değişmesi beklentisi hakim. Kamuoyunda bilinen ve tanınan bazı isimlerin partiye katılımını sağlamak için çalışmalar sürüyordu, kimler ikna edildi yarın görülecek.

DİJİTAL CHP

Özel, genel başkan olmasının ardından iki konuya önem verdi. Birincisi siyasi kararlar alınırken ölçme değerlendirmenin etkin şekilde kullanılması. Diğeri ise partinin üyeleri, delegeleri ve diğer kadrolarının tam zamanlı katılımı ile karar alınmasını, görüş belirlenmesini sağlamaktı. Bunun yolu partinin dijital olanaklardan yararlanmasıydı. Bu çalışmalar da tamamlandı, bazı denemeleri yapıldı. Öyle ki, partinin bütün kadroları bir uygulama ile açılan bir ankette kısa sürede görüş belirtebiliyor. Örneğin en güncel konu Öcalan’la görüşme yapılsın mı yapılmasın mı? Bu konu hakkında parti kadrolarında bir çalışma yapıldı mı bilinmez ama artık benzer konularda yapılıp çok kısa sürede sonuç almak olanaklı. Bu kurultayda benzer bazı uygulamaların yapılması planlanıyor.

CHP’YE YENİ KATILIM

Partiye yönelik saldırılara karşı koymak, hukuksuzlukları belirlemek ve halka anlatmak Özel’in şu an için birincil görevi. Bu konuda bugün yapacağı konuşmasında performansına ilişkin saptamalar yapabilir. Bir diğer konu ise CHP’nin yerel seçimlerden bu yana sürekli birinci parti olması. Üye yazma çalışmaları da bir noktaya gelmiş durumda. Dün Kurultay salonunda konuştuğumuz bazı CHP’liler, milletvekili düzeyinde yeni katılım olacağını dile getirdi. Anladığımız kadarıyla katılmak isteyenlerde öncelik bağımsız milletvekillerine verilecek.