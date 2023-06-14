Dijitalleşen Schengen vizesinde yeni dönem... CHP'li Kolat anlattı: ‘Daha hızlı ve aracısız olacak’

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:26

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:37

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, Schengen vizelerinin dijital hale dönüştürülmesi konusundaki yeni yasa tasarısı üzerinde uzlaştı. Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek.

Konunun ayrıntılarına ilişkin CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat, Cumhuriyet TV’ye konuştu, dijital vize işlemlerinin avantajlarını aktardı.

“26 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKENİN TEK TEK ONAYLAMASI GEREKİYOR”

Dijital vize işlemlerinin uygulamaya konulacağı zamana ilişkin konuşan Kolat, “Öncelikle 28 Avrupa Birliği üyesi ülke var ama Schengen vizesi uygulamasını gerçekleştiren 26 Avrupa Birliği üyesi ülkenin tek tek onaylaması gerekiyor. Onlar onayladıktan sonra bu yürürlüğe girecek. Şu anda her ülkede örneğin Türkiye’de ‘İdata’ adlı bir kurum var. Bu kuruma başvuruyorsunuz ve o kurum üzerinden önce bir randevu alıyorsunuz, kurumdan randevu aldıktan sonra oraya giderek belgelerinizi veriyorsunuz. O belgeler orada toplandıktan sonra, o kurum konsolosluklara başvuru yapmak suretiyle vize işleminizi yürürlüğe koyuyor. Vize almanız da ondan sonra belli bir süreyi alıyor. O nedenle bu aracı kurumun ortadan kalkması bu anlamda iyi, olayın dijitalleşmesi de çok yerinde” ifadelerini kullandı.

“BİLGİLERİ VE ÜCRETİ ONLİNE YÜKLEYEREK BU VİZELER ALINABİLECEK”

Uygulamanın sağlayacağı kolaylıkları dile getiren Kolat, “Bütün belgeleri oraya yüklemek ve ücretini de online ödemek suretiyle bu vizeler alınabilecek. Bu vize, aracı olmadan herkesin kendi başına yapabileceği bir işlem haline dönecek. Bu işlemin merkezileşmesi ve tek elden gitmesi, daha hızlı ve çabuk olmasını sağlayacak. Bu anlamda bir kısalma söz konusu olabilir. Sonuçları da hızlıca görebilecekseniz” dedi.

“İTİRAZ HAKKININ KALDIRILMASINI OLUMLU BULMUYORUM”

Türkiye’deki vize reddi itiraz sürecini 6 ay askıya alan Almanya’nın tutumuna dair de konuşan Kolat, “Bir kişi vizeye başvurduğunda ve vize reddedildiğinde çok basit bir gerekçe gönderiyorlar. ‘Türkiye’ye dönemede kuşkularmız var o bakımdan vermedik’ diyorlar ama ayrıntı yamıyorlar. Buna itiraz etme hakkınız vardı. Bu itiraz hakkı kanuni olarak değil ama işi kolaylaştırmak için bir ara çözümdü. Ben itiraz hakkının kaldırılmasını çok olumlu bulmuyorum onun yerine personel sayısını artırmak suretiyle sadece itirazlarla ilgili çalışanları oraya koysalar daha iyi olurdu. Ama vatandaşımızın elinde bir itiraz olayı kalmayacak sadece dava açacak. Davalar da en az 1 ya da 2 yıl sürecek” dedi.