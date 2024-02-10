Dikkat çeken Ankara anketi: İYİ Parti eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti
Yerel seçimlere az bir zaman kala; kamuoyu anketleri de yakından takip edilmeye devam ediyor. Area Araştırma, Ankara'da seçmene "bu hafta sonu seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuyla beraber, belediye başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceklerini de sordu. Sonuçlar dikkat çekti.
Area Araştırma, bu hafta sonu seçim olsa Ankara'da yaşanacak senaryoyu ortaya koyduğu anketin sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. Ankete göre başkentte İYİ Parti eridi ve Zafer Partisi yükselişe geçti.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ?
Araştırma şirketi, bu hafta sonu bir milletvekili seçimi yapılsa seçmenin yönelimi nasıl olur sorusunun cevabını aradı.
#AreaAraştırma Ankara Büyükşehir Araştırması/ 8-9 Şubat 2024 raporumuzdan: pic.twitter.com/lzqyoEMtAr— Area Araştırma (@areaarastirma) February 10, 2024
Ankete katılanlara "Bugün milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Araştırmaya göre seçmenin eğilimi şöyle:
TOPLAM SEÇMEN ÜZERİNDEN
- AKP: %26,3
- CHP: %25,9
- MHP: %8,4
- Zafer Partisi: %5,7
- Yeniden Refah Partisi: %5,2
- İYİ Parti: %3,2
- DEM: %3,1
- TİP: %0,6
- Diğer: %2
- Kararsız/Hiçbiri: %19,6
GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN
- AKP: %32,7
- CHP: %32,2
- MHP: %10,4
- Zafer Partisi: %7,1
- Yeniden Refah: %6,5
- İYİ Parti: %4
- DEM: %3,9
- TİP: %0,7
- Kararsız/Diğer: %2,5
Milletvekilliği seçimlerine bakıldığında İYİ Parti'nin oy oranının düştüğü, Zafer Partisi'nin ise yükselişe geçtiği görüldü.
Araştırmada belediye başkanlığı seçimleri için tercihler de soruldu.
Sonuçlar şöyle oldu:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?
TOPLAM SEÇMEN ÜZERİNDEN
- Mansur Yavaş/CHP: %46,9
- Turgut Altınok/AKP: %34,8
- Yeniden Refah Partisi adayı: %2
- Cengiz Topel Yıldırım/İYİ Parti: %1,5
- Zafer Partisi adayı: %1
- Diğer: %0,2
- Kararsız: %13,2
GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN
- Mansur Yavaş/CHP: %54
- Turgut Altınok/AKP: %40
- Yeniden Refah Partisi adayı: %2,3
- Cengiz Topel Yıldırım/İYİ Parti: %1,7
- Zafer Partisi adayı: %1,2
- Diğer: %0,7
Belediye başkanlığı seçiminde halkın Mansur Yavaş'ı büyük farkla desteklediği görüldü. Diğer partilerin adayları ise Yavaş'ın çok gerisinde kaldı.
Ankara'nın 1,2 ve 3'üncü seçim bölgelerinde adayların desteklenme oranları ise ankete göre şöyle oldu:
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