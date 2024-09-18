Dikkat çeken anket sonucu: CHP ile AKP arasındaki fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:20

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:20

Saros Araştırma, Eylül 2024’te gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi ve Siyaset anketinin sonuçlarını kamuoyuna sundu.

Hem erken seçim olasılığı hem de bu pazar genel seçim yapılması durumunda vatandaşların tercihleri sorulan ankette dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

CHP YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci sıradaki yerini koruyarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) karşı 4 puan fark attı.

CHP'nin yüzde 34,1 oranında oy alarak liderliği sürdürdüğü görülürken, AKP'nin yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, geçtiğimiz yıllardaki oy kayıplarının ardından yeniden toparlanarak, AKP’ye karşı pozisyonunu güçlendirmesi bu sonuçlara yansımış durumda.

Anketin üçüncü sırasında ise Demokratik (DEM) Parti yüzde 9,4 oy oranıyla yer alıyor. Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 8,7 ile dördüncü sırada yer alırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,9 oy oranıyla beşinci sırada kendine yer buldu. Bu sonuçlar, MHP'nin Cumhur İttifakı içindeki yerini koruduğunu ortaya koydu.

YURTTAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ankete katılanların yüzde 47,4’ü erken seçimin gerekli olduğunu ifade ederken, yüzde 43,8’i buna karşı çıktı.

Kararsızların oranı ise yüzde 8,8 olarak tespit edildi.