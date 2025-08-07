Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dikkat çeken iddia... E-imza krizi, Bakan Uraloğlu'nun yerini mi sarsıyor?

Dikkat çeken iddia... E-imza krizi, Bakan Uraloğlu'nun yerini mi sarsıyor?

7.08.2025 11:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dikkat çeken iddia... E-imza krizi, Bakan Uraloğlu'nun yerini mi sarsıyor?

İktidarın beklenen kabine değişikliğini yapmaması sonrası patlayan sahte diploma skandalı nedeniyle kulisler yeniden hareketlendi.

AKP'nin Kızılcahamam buluşması sonrası beklenen Kabine değişikliği gerçekleşmedi. Ancak Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalının ortaya çıkması sonrası kulislerde kabine değişikliği konuşulmaya başlandı.

İddiaya göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-imza skandalının sorumlularını görevden alacak. Peki değişiklik için hangi bakanın ismi geçiyor?

GÖZLER URALOĞLU'NDA

Kabine değişiminde skandalın birincil sorumlusu olarak görülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kabine dışında kalacağı iddia edildi. Diğer yandan BTK'de de çok sayıda görevden almanın gerçekleşeceği öne sürülüyor. 

Gazeteci Hilal Köylü, "Halen sorumluluk alan yok. İktidar kulislerinde ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlusu olanları bulacağını belirtiyor. Ulaştırma Bakanı'na gözler çevrildi. Oradan beklenen açıklama gelmiyor. CHP BTK Başkanı neden suskun diyor. BTK'da görevden almalar olabilir. Yeni bir Kabine kulisi..." ifadeleriyle söz iddiaları gündeme getirdi. 

İlgili Konular: #kabine değişikliği #diploma #skandal

İlgili Haberler

Diplomaları kaldıralım, eşitlikçi toplum yaratalım...
Diplomaları kaldıralım, eşitlikçi toplum yaratalım... Adam çırpınıyor, kısa sürede içinde hayatına 2’si doktora, 4’ü yüksek lisans (çoğu eşzamanlı), hukuk, biyomedikal artık Allah ne verdiyse sığdırmış.
‘Diploma verilir’ ilanıyla sosyal medyada müşteri aramışlar
‘Diploma verilir’ ilanıyla sosyal medyada müşteri aramışlar Sahte diploma çetesine yönelik soruşturmada, sanıkların “Facebook, Instagram ve Telegram üzerinden ‘para ile diploma verilir’ reklamı yaptıkları” ortaya çıktı. İddianamedeki ifadelere göre şüpheliler, sosyal medyada görenlerle Telegram ve WhatsApp’tan iletişime geçerek sahte belgeler hazırladı.
Kabine Toplantısı sona erdi
Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki insani kriz yer aldı.
Diploması iptal edilmişti… Abdülhamid’in torunundan ‘asalet’ açıklaması
Diploması iptal edilmişti… Abdülhamid’in torunundan ‘asalet’ açıklaması Sahte diploma soruşturması kapsamında, II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı lisans diploması iptal edilmişti. Hakkında iddianame hazırlanan Osmanoğlu sosyal medya hesabından “Asalet, iftiraya cevap vermez” dedi.