Dikkat çeken iddia... E-imza krizi, Bakan Uraloğlu'nun yerini mi sarsıyor?

AKP'nin Kızılcahamam buluşması sonrası beklenen Kabine değişikliği gerçekleşmedi. Ancak Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalının ortaya çıkması sonrası kulislerde kabine değişikliği konuşulmaya başlandı.

İddiaya göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-imza skandalının sorumlularını görevden alacak. Peki değişiklik için hangi bakanın ismi geçiyor?

GÖZLER URALOĞLU'NDA

Kabine değişiminde skandalın birincil sorumlusu olarak görülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kabine dışında kalacağı iddia edildi. Diğer yandan BTK'de de çok sayıda görevden almanın gerçekleşeceği öne sürülüyor.

Gazeteci Hilal Köylü, "Halen sorumluluk alan yok. İktidar kulislerinde ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlusu olanları bulacağını belirtiyor. Ulaştırma Bakanı'na gözler çevrildi. Oradan beklenen açıklama gelmiyor. CHP BTK Başkanı neden suskun diyor. BTK'da görevden almalar olabilir. Yeni bir Kabine kulisi..." ifadeleriyle söz iddiaları gündeme getirdi.