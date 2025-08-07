Adam çırpınıyor, kısa sürede içinde hayatına 2’si doktora, 4’ü yüksek lisans (çoğu eşzamanlı), hukuk, biyomedikal artık Allah ne verdiyse sığdırmış. Devlet ve siyaset içinde hızla yükselebilmek için, eziyet üzerine eziyet. O sınavdan çık bu sınava gir, iki doktora yap, o üniversite senin bu üniversite benim... Sanırım bir bakan yardımcısı kendileri, okuyunca şeceresini, üzüldüm, kendisini paraladığı için.

Ne gerek var kardeşim. İktidar sizin, herkese birkaç diploma politikasıyla kendine hiç laf ettirmezsin.

EKONOMİK EŞİTSİZLİKTEN DİPLOMA EŞİTLİĞİNE

AKP veya Saray rejimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ekonomik eşitsizlikte tüm rekorlarını kırmış bir iktidar.

Ama hakkını verelim, ekonomik eşitliği sağlamamış ama diploma eşitliği konusunda gizli saklı müthiş adaletli davranmaya çalışıyor.

Bunu iki yoldan yapıyor. İlki 210’dan fazla üniversite açarak... Bu yolla neredeyse her gidenin üniversite diploması hazır. Ne kalitesi var hocası pek çoğunun. AKP döneminde tarlada ekilmiş ve kısa sürede boy vermiş bir sürü sepet vakıf üniversitesi de yardımcı oluyor. Kaliteli vakıf üniversitelerimiz ise araya sıkışmış, biz onlardan değiliz bağırışı içinde.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRME TEST SINAVI

İkinci yol olarak gizlice her isteyene, temizlik çalışanından tutun halıcı dernekleri başları, çamaşır yıkama odalarına kadar... Herkese istediği üniversiteyi, bölümü bitirme olanağı verin.

Ama bu yol da çok tepki çekiyor! Vay yasalara aykırı sesleri ayyuka çıkıyor. Sanki bu ülkede yasa, anayasa varmış gibi. Bu sesleri kısmak için üniversite bitirmek için tüm zorunlulukları ortadan kaldırmak bir çözüm olur. Böylece olur olmaz kişilerin, hey devletin başı, hangi nerede üniversite diploman, diye dillerinden düşürmedikleri laflar da ağızlarına tıkılmış olur. Ayrıcalık yapılır birkaç diploma veriler. En yüksek diploma da ülkeyi devleti en iyi yönetme becerisi alanında verilir!

HER İLÇEYE BİR ÜNİVERSİTE

Buna itiraz edenler yine de çıkacaklar çünkü bu rejimi, Saray’ı hiç sevemediler. Ağızları torba değil ki büzesin. Ama sesleri kesmenin yolu var:

Yukarıda 210 üniversite açtılar dedik ya, bu yetmez, herkese diploma eşitliği için, hesap ettim 400 üniversite daha kurulmalı. Bu yıl 2.5 milyon kişi sınavlara katılmış ancak 900 bini yerleştirilebilecekmiş. Yazık.

Sorunu çözmek için iki politika öneriyorum: İlki her ilçeye anlı şanlı adıyla bir üniversite.

İkincisi ise üniversiteyi bitirip diploma almak isteyenlere, sorulu yanıtlı yani test usulü üniversite bitirme sınavı düzenlemek. Bu sınav isteyen herkese her an açık olur. Mesela her ay... Bir yandan çalışırlar, diğer yandan bitirme sınavlarına girerler. Saatlerce ders dinlemek zahmetinden kurtulurlar, böylece hoca açığını kapatmak için debelenmeye de gerek kalmaz.

ALLAH’IN ELİ YETER

Bu bitirme sınavlarına katılanlara hem Allah hem de Allah’ın buradaki yardımcıları, şirketler, devlet baba vb. yardımcı olur. Dünyada en çok üniversite bitirmiş millet oluruz ve düşmanları kıskançlıktan çatlatırız. Ve rekorlar hanemize bir çentik daha atarız, bu da cabası!

PEKİ DOKTORA?

Diyeceksiniz ki peki master doktora yapmak isteyenler ne olacak?

Millet dır dır ediyor, yüksek lisans ve doktoralarını şirketlere yazdırıyorlar diye. Tabii ki yasadışı. Yasayı kaldır yasa içi olsun.

Bakan yardımcısı da eşzamanlı iki doktora ve iki master’ı aynı zamanda yapmak için gizlice şirketlere sipariş vermek zorunda kalmaz. Yazık.

Şirketleri yasaklamaktansa teşvik edin yüzlercesi kurulsun. Maksat ekonomik faaliyet değil mi?...

Zaten bu iş kolaylaştı. Yapay zekâlara ısmarlıyorsun yazıyor. Ne denetleyen var ne de kardeşim bunu sen mi yazdın, ne güzel yazmışsın diyen.

Yüzlerce kurulsun. Yüzlerce farklı alanlarda tezler yazılsın.

Ülkemizde bir bilim patlaması olur valla.

Saray rejimi de buralardan bol bol vergi toplasın.

***

Yalnız elinizi çabuk tutun, tüm bu görüşlere karşı olan muhalefet iktidara koşuyor. Yok her şey çökmüşmüş... Hiyerarşik hiçbir şey kalmamışmış. Hiçbir diplomanın değeri yokmuş da falan filan.

En tehlikelisi iktidara geldiklerinde tüm bu sistemi yerle bir edeceklermiş.

Kardeşim tıkır tıkır işleyen bir sistem, herkes kazanıyor, fifti fifti...

Millete eziyet için koşuyorlar valla!