Dikkat çeken iddia: Mehmet Ağar, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinde aracı oldu

'Topuklu Efe' lakabıyla tanınan ve Zeybek haricinde kimsenin karşısında eğilmeyiz diyen Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Çerçioğlu'nun geçişi Aydın halkı tarafından tepki ile karşılanırken yerel medyada dikkat çeken bir iddia yer aldı.

'BODRUM YALIKAVAK'A GİTTİ' İDDİASI

Aydın Şafak Gazetesi'nin haberinde; Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinden önce Bodrum Yalıkavak'ta bir yatta Mehmet Ağar ile buluşarak AKP'ye geçişinde aracı olması istedi.

Gazetede yer alan habere göre; kulislerden edinilen istihbarata dayalı bilgilere göre, Mehmet Ağar ile Bodrum Yalıkavak’da yatta buluştuğu öne sürülen Özlem Çerçioğlu, durumun vahametini Ağar’a iletti. Yıllardır gerçek hamisi olan Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile irtibata geçerek, kabulün yapılmasına aracı oldu.

ÇERÇİOĞLU-AĞAR İLİŞKİSİ

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun köşesine taşıması ile gündeme oturan haberde Çerçioğlu'nun Mehmet Ağar ile ilişkisi anlatıldı.

AİLESİNE VEFA BORCU

İki siyasinin arkadaşlığının Ağar'ın Yenipazar Cezaevi'nde tutuklu bulunurken Çerçioğlu'nun yardımları ile başladığı iddia edildi. Çerçioğlu ailesi, Ağar ailesinin Aydın'da kalabilmesi için ev tahsis edip ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edilen haberde şunlar söylendi:

"HAMİSİ OLAN AĞAR..."

"Mehmet Ağar ile uzun yıllar öncesi kurulan bu ilişki daha sonra iyice adeta aile bağlarına dönmüştü. Savcılıkta bulunan çok sayıda on milyarlarca liralık yolsuzluk dosyası, kapattık dedikleri ‘Barka – Bilginay’ dosyasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın haberi olması ve ifadelerin alınmaya başlanmasıyla birlikte her taraftan sıkışan Özlem Çerçioğlu’nun, soluğu Mehmet Ağar’ın yanında aldığı kaydediliyor. Derin kulislerden edinilen istihbarata dayalı bilgilere göre, Mehmet Ağar ile Bodrum Yalıkavak’da yatta buluştuğu öne sürülen Özlem Çerçioğlu, durumun vahametini Ağar’a iletti. Yıllardır gerçek hamisi olan Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile irtibata geçerek, kabulün yapılmasına aracı oldu.”

AĞAR: BİR KERE CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Nefes'ten Aytunç Erkin, öne sürülen iddiaları Mehmet Ağar'a sordu. Ağar şu şekilde yanıtladı:

“Hiç alakası yok tam hayal mahsulü. Özlem Hanım’ın cezaevi ziyareti hariç geri kalan her şey tümüyle yalan. Ayrıca bir kere kendisi bir kere de eşiyle beni ziyaret etti. Biz köşemizde siyaset dışında duruyoruz.”

SUSURLUK DAVASINDAN YARGILANIP TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Ağar’ı, Susurluk Davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde ’Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu’ iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yenipazar Cezaevi’nde 1 yıl hapis yatan Ağar, avukatının başvurusu üzerine denetimli serbestlikten yararlanıp, serbest bırakılmıştı.