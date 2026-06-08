Dikkat çeken iktidar kulisi... AKP'de 'kopuş' iddiaları: 'Milletvekilleri çalışmalara katılmıyor'

İktidar partisi AKP'de "kopuş ve çözülme" olduğu iddiaları kulislere yansıdı.

Partinin toplantılarında gerçek gündemin konuşulmadığı, MKYK toplantısının dahi konferans havasında yapıldığı belirtilirken milletvekillerinin devamsızlık sorunun devam ettiği de öğrenildi.

Milletvekillerinin partiye karşı "aidiyet duygusunu yitirdiği" için toplantı ve çalışmalara katılmadığı değerlendirmesi yapıldı.

"100 KİŞİLİK TOPLANTILAR, KONFERANS TADINDA YAPILIYOR"

Nefes yazarı Nuray Babacan, konuya ilişkin olarak şunları aktardı:

"AKP’nin kurumsal yapısındaki tıkanıklığa, karar verme mekanizmalarındaki ciddi sorunlara bakarsak;

- Partinin toplantılardaki hava çok sıkıntılı. Gerçek gündemle ilgili tek bir şey konuşulmuyor. Uzun sunumlar ve gereksiz çalışmalar toplantının tamamını kaplıyor. En kötüsü de MKYK toplantıları. Müzakere ve görüşme için masa olması gerekir. Salonda organize edilen 100 kişilik toplantılar, konferans tadında yapılıyor.

- Vatandaşın talepleri, yapılacak yasal düzenlemeler, bakanlıkların tartışmalı kararları müzakere edilmiyor. Partinin yöneticileri toplantılara dinleyici olarak girip, dinleyici olarak çıkıyorlar. Muhataplık yok.

- AKP milletvekillerinin ısrarlı devamsızlığını grup psikolojisi açısından değerlendirenler var. ‘Aidiyet duygusunu kaybetmek’ olarak yorumluyorlar. ‘Süreçlere katılma, kararları etkileme, uzmanlık alanlarını gösterme ve sonuç alma’ gibi tüm aşamaların dışındalar.

"GENEL KURUL’UN TEMPOSU TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜ VERİLERİNE SAHİP"

- “Eskiden milletvekilleri çalışmalara dostluk ahbaplık için, birbirlerini görmek için katılırlardı. Kulislerde uzun sohbetler yapılırdı. Ancak vekiller o duygudan çok uzak. Kimse kimseyi birbirine yakın hissetmiyor. Grup yönetiminin bu açıdan bağ kurması gerekirdi. Maalesef bir iki kişi dışında böyle bir mekanizma da yok” diyen vekiller çoğunlukta.

- Genel Kurul’u çalıştırmak için AKP’lilerin çoğunlukta olması gerekiyor. Cumhur İttifakının küçük ortağı hiçbir konuda sorumluluk almadığı için iş AKP yönetimine düşüyor. Ama onlar da ne yaparlarsa yapsınlar, aylardan beri milletvekillerinin çalışmalara katılmalarını sağlayamıyorlar. Bu konu, mutsuzluk ve verimsizlik ile açıklanıyor.

“Herkesin ağzında kekremsi bir tat var. Sistem işlemiyor…” diyen AKP’liler var.

- TBMM’nin özellikle de Genel Kurul’un temposu tüm zamanların en kötü verilerine sahip. Saatler süren çalışmalara rağmen haftada sadece 5 yasa maddesi kabul edilebiliyor. Bir günde 12 kez yoklama isteniyor. AKP’lilerin bunu savuşturacak milletvekili asla salonda olmuyor."