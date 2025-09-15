Dikkat çeken seçim anketi sonucu... CHP'den AKP'ye büyük fark: Erdoğan her senaryoda yeniliyor

GÜNDEMAR Araştırma, 20-26 Ağustos’ta 60 şehirde 2 bin 225 kişiyle “Türkiye Gündemi” başlıklı bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Katılımcılara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Kararsızlar, “fikrim yok” diyenler ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

CHP’nin oy oranı yüzde 35,42 olarak kaydedildi.

AKP yüzde 30,18 ile ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti: Yüzde 8,26

Zafer Partisi: Yüzde 6,57

MHP: Yüzde 6,32

İYİ Parti: Yüzde 4,13

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,34

ERDOĞAN HER SENARYODA YENİLİYOR

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel'in çıktığı senaryolar da katılımcılara soruldu.

Buna göre, Özel ve Erdoğan'ın aday olduğu durumda, Özel yüzde 51.54, Erdoğan ise yüzde 48.46 oy alıyor.

Yavaş ve Erdoğan'ın aday olduğu durumda da, Yavaş yüzde 58.78, Erdoğan yüzde 41.22 oy alıyor.

İmamoğlu ve Erdoğan'ın aday olduğu durumda ise, İmamoğlu yüzde 55.29, Erdoğan ise yüzde 44.71 oranında oy alıyor.