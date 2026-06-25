Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı halka kapatılacak mı? Saray'dan 'Macron' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"HİÇBİR KARAR YA DA UYGULAMA BULUNMAMAKTA"

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.



Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi… pic.twitter.com/NDXIGOBdID — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 25, 2026

NE OLMUŞTU?

NATO Zirvesi gerekçesiyle Ankara'da hayatı durdurmaya hazırlanan iktidar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sabah koşusu için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nı halka kapatacağı iddia edilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu için parkur talep ettiği haberlerinin ardından iktidarın Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nda Macron için koşu parkurları ayarladığı iddiası gündeme gelmişti. Daha önce de Macron'un sabah koşuları için Eymir'de düzenleme yapıldığı öne sürülmüştü.